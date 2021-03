ANINI SILIKONI DOMINIRAJU NA VRELOM SNIMKU: Dubai gori zbog starletinog tela, nabacila boju i pravi KRUPNE KADROVE GRUDI! VIDEO

Ana Korać otišla je u Dubai gde je pokazala u kakvom luksuzu uživa, ali je i otkrila svoje atribute.

Bivša rijaliti učesnica i starleta pobegla je iz Srbije, a koliko uživa u Dubaiju govore njene nove fotografije i snimci. Ona je nosila roze kupaći i pokazala atribute, a u jednom trenutku napravila krupan kadar svojih silkona.

Starleta je više otkrila nego što je pokrila, što se posebno dopalo jačem polu.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ana je nedavno raskinula vezu sa Davidom Dragojevićem, sa kojim je bila od rijalitija. Koraćeva je objasnila i zbog čega.

"Jednostavno u poslednje vreme smo počeli da se svađamo i nije bilo to to, kao prethodnih meseci. Uvek se nešto desi da se posvađamo. Ja sam otišla na Jahorinu, bila sam tamo desetak dana, mi nismo pričali 7 dana jer sam se naljutila pre nego što smo krenuli, jer me lagao. Kada sam se vratila, seli smo, popričali i rekla sam mu da raskidamo. Iznajmili smo dva stana, trebali smo da pređemo zajedno u taj drugi, međutim prešla sam samo ja. Htela sam da razmislim o svemu. Stvarno mi je bilo teško to veče i plakala sam", rekla je tada.

Kurir.rs/K.Đ.

