SNIMILA JE SA NJIM DUET, MAJA NIKOLIĆ OČAJNA ZBOG SMRTI TOZOVCA: U njegovom stanu smo slušali muziku i pevali, sada toga više nema

Maja Nikolić potresla se zbos smrti Predraga Živkovića Tozovca.

- Estrada će zauvek ostati siromašmna jer smo izgubili i poslednjeg barda koji je imao glas poput ćilibara i veliki srce. Nikada više neće estrada biti ista jer je bio poslednji nosac starog duha vremena svih velikana narodne muzike.

Predrag Živković Tozovac foto: Damkir Dervišagić

- Poklonio mi je pesmu Ciganine ti što sviraš. Trebala sam da snimim, a on da bude tu. To smo se godinama unazad dogovarali i sve od danas do sutra. Mnogo lepih trenutaka nas vežeza njega. Uvek me je podržavao. U njegovom stanu smo slušali muziku i pevali. E, sad , više nema toga - rekla je Maja kroz suze.

Kurir.rs/Lj.S.

