TEODORA ISPRIČALA NAJVEĆI BLAM MAME GOCE: Džehva se setila neslane ŠALE, pa se izlanula da ŽIVI SA DEČKOM!

Teodora Džehverović otvoreno je govorila o blamovima svoje majke Goce, koju ljudi znaju i po učešću u rijaliti programu.

Pevačica je ispričala anegdotu iz svog doma.

"Šila je neku jaknu sebi, mi je ložimo za "Džordanke", govorimo joj da joj samo one fale, a ona, ni pet, ni šest: 'Ja naočare ne nosim', otkrila je Teodora.

Voditelj je pitao Džehverovićevu za natpise na majicama njene majke, a jedan od njih je "J... me kako da me mrziš". Teodora se nasmejala i otkrila:

"Ona ne kapira pšta na majicama piše. Ja sam tu majicu nosila."

Teodora je otkrila i da li će stati na ludi kamen.

"Vidi, sada smo u ozbiljnoj vezi, živimo zajedno, ali ne znam šta me čeka sutra. Ako nastavimo ovim tempom, mislim da će se to desiti. Čovek je tu kao podrška, dolazi i na nastupe da me podrži", istakla je pevačica u emisiji "Ami Dži šou".

Na pitanje da li bi radije bila godinu dana bez s*ksa ili bila šest meseci bez telefona, Teodoru je prvo bilo sramota da odgovori, a onda je ipak priznala da ne bi mogla bez s*ksa, te je eliminisala korišćenje telefona.

