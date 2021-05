MISTERIJA: ZAPALJEN GROB OCA DARKA LAZIĆA! Utvrđuje se da li je požar slučajno izbio ili ga je neko namerno podmetnuo!

Grob oca Darka Lazića, Milana Lazića, izgoreo je u požaru. U to se uverila i ekipa Kurira, koja je juče posetila rodno mesto pevača, selo Brestač, gde je to glavna tema.

foto: Kurir

Naime, meštani su zgroženi prizorom koji su zatekli na seoskom groblju. Vatra je u potpunosti uništila okvir sa veštačkom travom, ali i donji deo nadgrobnog krsta, dok su venci koji tu stoje od decembra, kada je Dragan sahranjen, nezahvaćeni vatrom.

foto: Kurir

Kako komšije pričaju, porodica sumnja da je požar podmetnut.

foto: Kurir

- Lazići nisu zaslužili ovako nešto. Prestrašno je da neko iz obesti i ljubomore uništi grobno mesto njihovog člana porodice. Milan je bio mnogo dobar čovek, pošten, spreman svakom da pomogne i sve nas je ovo potreslo, kada smo na Pobusani ponedeljak izašli na grobove najmilijih i zatekli jeziv prizor. Čuo sam da su Darkova majka, baka i brat potresli kad su im javili šta se dogodilo i da su odmah otišli na groblje da vide kolika je šteta - rekao nam je jedan od stanovnika Brestaču, koji je insistirao na anonimnosti.

foto: Kurir

U blizini Darkove porodične kuće sreli smo jednog komšiju koji nam je takođe potvrdio da se poslednji dana u njihovom selu samo o ovom incidentu priča.

foto: Kurir

- Po selu se priča da je neko to namerno uradio da bi napakostio porodici zbog Darka. To se desilo pre nedelju-dve, čuo sam da je jedna komšinica otišla do kuće Branke i njenog drugog sina da im to javi, još dok je vatra gorela. Oni su odmah otišli i nekako ugasili vatru. Baš su se bili potresli, jadni ljudi - ispričao nam je meštanin.

foto: Kurir

Darkova majka Branka bila je u dvorištu kada smo stigli do njihove kuće. Na sebi je imala crnu odeću, verovatno jer je u žalosti za pokojnim suprugom. Čim smo joj prišli, ona je požurila i uletela u kuću, a nakon toga zatvorila vrata. Zvonili smo, ali nije htela da nam otvori.

foto: Kurir

Ni Darko nam juče nije odgovarao na pozive.

foto: Kurir

Umro posle operacije foto: Ana Paunković, Instagram Podsetimo, Darkov otac Milan se 5. decembra podvrgao operaciji smanjenja želuca, u nameri da smrša kao i njegov sin. Međutim, nakon intervencije su usledile komplikacije i njegovi organi su počeli da otkazuju. Preminuo je 14. decembra, a sahranjen je nekoliko dana kasnije na seoskom groblju u Brestaču. - On je na operaciju otišao potpuno zdrav. Operacija je prošla uspešno, njemu je posle toga pozlilo i stalo mu je srce, reanimirali su ga. I pao je u komu i nije se ni probudio. Neću podneti prijavu, ja mog oca ne mogu vratiti sa tim, on je potpisao da ide na operaciju, ne mogu nikog da krivim. Tako je Bog rekao, tako je morao da bude. Kolege su mi pružile podršku i hvala im na tome - kazao je tada Darko.

foto: Kurir

Kurir.rs

