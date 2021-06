TO MI JE NAJVEĆA TRAGEDIJA, KAD JE NASTRADAO OTIŠAO JE I DEO MENE: Mirko Kodić jedva zadržao SUZE dok je pričao o Šabanu

Harmonikaš Mirko Kodić sarađivao je sa mnogim pevačima sa estrade, ali njegovu karijeru obeležili su nastupi sa legendarnim Šabanom Šaulićem-

Mirko se sada prisetio saradnje sa pokojnim Šabanom i jedva zadržao suze dok je u emisiji pričao o njemu.

- To je nešto najteže u mom životu posle smrti moje majke, to je najveća tragedija... Šaban Šaulić tako se zove tragedija, jer tog momenta kad je on nestao sa ove planete nestao je i deo Mirka Kodića... - rekao je on i dodao:

- Došao sam u situaciju da razmišljam sa kime ja treba da sviram, ne zato što ovi drugi pevači ne valjaju, daleko od toga, nego ja sam suviše bio sa njim, 35 godina, ja sam navikao na njega. Više sam proveo moj život sa njim, nego sa svojom porodicom, sa mojom suprugom i decom, srodio sam se sa njim. Znao sam odakle on peva u 12 sati noću, iz kog tonaliteta peva u 5 ujutru. Jednostavno mi smo se poznavali, nije trebalo da pričamo, dovoljno je bilo da se pogledamo. Kroz našu karijeru smo ostvarili velike hitove, počev od "Dva galeba bela", "Sneg je opet Snežana"...

