MIRKA VASILJEVIĆ OTKRILA DETALJE POROĐAJA! Evo kada joj je TERMIN i gde će na svet doneti ČETVRTO DETE: Priznala da ima TREMU!

Glumica Mirka Vasiljević ne krije uzbuđenje zbog četvrte trudnoće i smatra da je upravo ona još jedan dokaz ljubavi između nje i fudbalera Vujadina Savić. Ona otkriva da se svaka njena trudnoća spontano desila.

- Vujadin i ja trudnoće nismo čekali, nego se to odmah dešavalo. Svaka trudnoća je bila voljena i željena. Prihvatila sam to sve kao prirodne promene koje se kod žene dešavaju. Za sada u trudnoći nema nikakvih problema, slušam lekare i to je najbitnije. Sa druge strane nema razloga da me Vujadin razmazi tokom drugog stanja. Kroz emotivne stvari prolazimo različito u životu. Ovo je jedna prirodna pojava i žena ima mogućnost da uživa u tome. Danas se susrećemo sa tim da žene imaju problema sa trudnoćom, začećem i da vode brojne komplikacije, i zaista mi je žao zbog toga. Sada se sve više dešavaju ozbiljni problemi budućim majkama. Zbog svega toga nema razloga da se razmazim. Deca su mi uvek tu da mi nešto prinosu i donesu, kad god ja ne mogu. Tu su dva velika muškarca i uvek su tu za mene – kaže Mirka koja napominje da uvek ima pozitivnu tremu pred porođaj.

- Bude pozitivna trema pred porođaj. Imala sam neobične situacije kroz ceo život, jer svaki lekar ima svoje viđenje kada će se porođaj dogoditi. Svaki put je neizvesno gde ću se poroditi jer nikad ne znam u kom ću gradu završiti do tada. Svaki porođaj je priča za sebe. Meni je najbitnije da ja budem bezbedna i da se beba rodi živa i zdrava. U 21. veku toliko mogućnosti postoji – ističe glumica, dok se u javnosti šuška da nosi devojčicu. Međutim ona to još uvek ne želi da potvrdi.

- Još uvek nismo saznali pol deteta. Do nekog septembra ili oktobra ćemo saznati tačan pol. Termin je negde početkom oktobra, međutim uvek to bude deset dana ranije ili kasnije. Porađaću se i ovog puta prirodnim putem. Srbija mi je sigurna opcija za porođaj, ali videćemo vremenom kako će se stvari odvijati – govori Vasiljevićeva koja se još uvek neće vraćati za stalno u Beograd.

- Mi se nećemo vratiti u Srbiju narednih par godina. Vratili smo se sada na nekoliko nedelja, čisto zbog odmora. Vujadin je trenutno na Kipru i stalno smo na relaciji Kipar-Beograd. Ne pada mi to teško, ako znam da je to volja i želja Vujadina. Propuštao je privatne stvari i odmore zbog treninga. Imao je sreću da sa 17 godina potpiše prvi profesionalni ugovor. Mi smo za 12 godina promenili devet zemalja. To je bio njegov profesionalni put. Mogu da utičem na naš odnos i da tu nešto poboljšam, ali profesionalno mogu samo da budem tu kada se on žali i raduje. Puno mi je srce kada je na profesionalnom planu sve kako treba. On mene ne sputava u mojoj profesiji i dopušta mi da donosim odluke koje želim. Imamo dobre kontakte i gde god da odemo imamo kome da se javimo. Sa druge strane i decu smo učili da je Beograd naša baza, ali da su sve ovo stvari koje pružaju kvalitetan život – zaključuje Mirka Vasiljević.

Iako će uskoro u njihov dom stići beba, stariji mališani polako ulaze u osetljive tinejdžerske godine.

- Deca već imaju mane i vrline. Neki od njih ulaze u pubertet, sada više i nisu tako mali. Kada god urade nešto dobro ili loše moraju da snose posledice. Već kreću sa dečijim glupostima koje morate da sečete u korenu i izgrdite ih. To su i neke stvari koje sam ja radila mojim roditeljima i prošla kroz to zajedno sa njima.

