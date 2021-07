EKSKLUZIVNO ZA KURIR OGLASIO SE VOJAŽ NAKON ŠTO JE SPREČIO SAMOUBISTVO! Progovorio o dešavanjima na Brankovom mostu!

Mihajlo Veruović Vojaž ekskluzivno za Kurir oglasio se nakon što je svojom reakcijom spasao život nesrećne devojke koja je pokušala da skoči sa Brankovog mosta u nedelju naveče.

- Nikola i ja smo zajedno vozili bicikle na Brankovom mostu, išli smo do grada. Videli smo devojku da je prešla ogradu. U momentu kada se nama činilo da smo dovoljno blizu samo smo skočili sa bajseva i uhvatili je oko grudi i gornjeg dela tela. Između nas je bila ograda Brankovog mosta. Čvrsto smo je držali na ivici kako se ne bi bacila. Generalno, mi smo pričali sa njom. Smirivali smo je i govorili joj da nije sama i da kroz šta god da prolazi da može da priča sa nama ako treba i celu noć i dan. Rekli smo joj da u nama može da vidi saveznike i prijatelje i da kroz šta god da prolazi nije sama. Tako smo je držali neko vreme. Ne želim sada baš da otkrivam sve, to je ipak njen privatni život i privatna stvar, to sada nije ni važno. U sledećem momentu je došao još jedan čovek, onda je ona počela malo da se batrga i otima, shvatili smo da je to to. Sva trojica smo je zgrabili i prebacili preko ograde. Morali smo da je držimo dok nije došla policija i hitna pomoć - rekao nam je Vojaž.

