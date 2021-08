UNA JE SAD POPULARNIJA OD MENE! Zdravko Čolić progovorio o ćerkama, otkrio da li mu žena nešto ZAMERA!

Zdravko Čolić nedavno je održao koncert u Crnoj Gori kome su prisustvovale i njegove ćerke Una i Lara, koje su pevale uglas njegove pesme, a on je usred koncerta prišao i poljubio ih.

Čola priznaje da mu ne smeta što mu je ćerka na kratko „ukrala” slavu, te otkriva da i ona čak ima svoje obožavaoce, ali da obe naslednice obožavaju njegove pesme.

– Una je sada popularnija od mene. Ima svoje obožavaoce… Šala na stranu, sve je to dobro, neka je. Ali mene je druga ćerka Lara zapravo oduševila kako zna moje pesme. Obe su bile u publici i divno je što znaju moje pesme. Uživale su i to baš. Video sam ih sa bine. Svaku pesmu su pevale sa mnom i to me čini radosnim.

Zdravko već dugi niz godina živi u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, koja mu je veliki oslonac i podrška u životu. Kako kaže, žena i njegove ćerke imaju apsolutno razumevanja za to što često nije sa njima kući zbog nastupa.

– Ništa mi ne zameraju. Šta meni da zameraju? (smeh) Volimo se… Znaju oni i navikli su da sam u muzici dosta posvećen. Iako volim moju porodicu više, opet je muzika ta koja mi čini zadovoljstvo. Nema lepšeg od zvuka instrumenta koji ponese ritam – kaže Čola.

