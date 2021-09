INDIRA OBJAVILA SPISAK SVIH PESAMA KOJE JOJ JE MARINA NAPISALA! Jedna je bila MISTERIJA, a ovo je prava istina o čuvenom hitu!

Marina Tucaković važila je za najpoznatijeg srpskog tekstopisca, a tokom svoje karijere napisala je preko 5000 tekstova, od kojih su većina postali hitovi.

Gotovo čitava estrada oprostila se od Marine, a među njima je i pevačica Indira Radić koja je godinama sarađivala sa njom.

Naime, ona je na Instagramu objavila emotivnu poruku, a potom i spisak svih pesama koje je Tucakovićka radila za nju.

- Znam da si sada odmorila svoju dušu i da si se preselila na čistije i uzvišenije mesto ...Ostaje mi samo da se nadam , da ćemo se opet sresti tamo gde živi ljubav. Srećni smo mi sto smo te poznavali i sto je tvoja ruka napisala istorijske pesme , koje ce ostati zauvek da žive. Počivaj u miru, anđele moj. Voli te tvoja Indira zauvek", napisala je pevačica.

"Sve je ovo napisala Marina Tucaković. Hvala ti mila za sve", poručila je Indira.

"Tekst ove pesme nastao je po istinitnom događaju. Ljubav dvoje mladih nije uspela jer ih je sprečila smrt nakon duge bolesti. Folk hit “Zmaj”, koji je svojevremeno otpevala Indira Radić, krije u sebi zaista potresnu životnu priču koja će rasplakati i one "kamenog srca". Dečko i devojka iz pesme su se zavoleli u srednjoj školi. Deset godina zabavljanja rezultiralo je zakazivanjem svadbe. Devojka je, međutim, tada saznala da ima rak pankreasa u poodmakloj fazi. Venčanje je otkazano, a ona je dečku napisala pismo u bolnici (od reči do reči ove pesme) i zamolila ga da pročita kad ona umre. On se, međutim, napio to isto veče i otvorio pismo. Ujutru, kada je došao u bolnicu, ona je umrla. Dečko je čuvao pismo 15 godina, a onda rešio da ga proda Marini Tucaković. Ona je prvo pesmu htela da nameni Ceci Ražnatović, međutim, numeru je, na kraju, otpevala Indira", piše u jednom od komentara ispod pesme, a potom se navodi da se ovaj događaj odigrao u periodu između 1988 i 1990. godine.

"Svih ovih godina slušala sam brojne legende o pesmi “Zmaj”, toliko da bi mogao film da se snimi na osnovu ove pesme. Nema veze ni sa jednim događajem, pogotovo ne sa ovim tragičnim kako se navodi. Pesma je nastala tako što je Goran Ratković Rale doneo kompoziciju koja je mene povukla da napišem tekst. Pesma je objavljena tek 2003. godine, što je više od deset godina od događaja koji se dogodio kako tvrde. Blage veze sa mozgom nema ta priča. "Znam da je to bila legenda, ali moraću sve da razočaram. Istina je potpuno drugačija, reči u pesmi se ne zasnivaju ni na jednom događaju", istakla je Marina svojevremeno.

Podsetimo, Marina je bitku posle teške bolesti u 67. godinu. Najpoznatiji srpski tekstopisac poslednje dane provela je u KBC Dragiša Mišović, gde je prebačena pošto joj je u utorak, 14. septembra, pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus.

