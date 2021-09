CELA BIVŠA JUGA GA ZNA KAO MILETA KITIĆA: A to mu nije pravo ime! Evo šta mu piše u ličnoj karti

Folk pevač Mile Kitić otkrio je i kako se zapravo zove.

Pevač govorio o svom velikom hitu ''Kraljica trotoara'' i otkrio da je zapravo pesma bila namenjena Đorđu Balaševiću. Dodao je i da je u početku smatrao da je numera više za izvođače pop muzike, pa je u početku nije hteo.

- Kad sam izašao iz Južnog vetra Bog me pogledao, drug klepeće po gitari, bila je tu moja žena Marta. Rekao mi je da pesma nije za mene, da je za Balaševića, da se on ispriča, to je više pop. Meni se to svidelo, snimao sam kod Kemiša i Bog mi je poslao tu pesmu. Steva mi je rekao da je ta pesma stajala 7 godina - rekao je Mile, na šta se nadovezala Elma Sinanović.

- Ja sam sarađivala sa Stevom, čula sam je prva, ja sam odmah znala da je to veliki hit.

- Ja to nisam osetio, kad ja kažem da ne valja to je hit. Kad kažem da će sve da valja, to ne bude ništa - rekao je Kitić kroz smeh, pa otkrio nešto što retko ko zna, da je njegovo pravo ime Milojko.

Ime Milojko je domaće, slavensko ime izvedeno od reči “mil, mio, mili” koja je veoma zastupljena u mnogim slavenskim imenima u značenju "mio i drag".

