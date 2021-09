POZNATI KOJI SU POKUŠALI DA NAUDE SEBI: Mnogo alkohola, porodične tragedije i ljubavne afere dovele su ove zvezde do SLOMA

Poznate ličnosti sa estrade uglavnom važe za osobe koje nemaju nijedan problem, luksuzan život na visokoj nozi, glamur kao u Holivudu... Međutim, ni kod njih ne cvetaju uvek ruže.

Iako važe za uvek sređene, doterane, obučene po najskupljoj modi, mnoge estradne zvezde su imale svoje padove i dolazili na ivicu života i smrti. Kako u stranom šoubiznisu, tako i naši pevači i pevačice su bili na rubu života i smrti, o čemu su otvoreno i pričali u javnosti.

Jedna od najpoznatijih pevačica koja je imala čak dva pokušaja samoubistva je kontroverzna Dunja Ilić. O njoj se uvek spekulisalo, pričalo, ljudi su je ili voleli, ili mrzeli, ali nikad nikog nije ostavila ravnodušnim. Dunja je na početku karijere delovala kao ćerka bogatog biznismena, koja ne razmišlja o budućnosti, jer je već osigurana. No, kako je vreme prolazilo, o Dunji su isplivavali skandalozni detalji. Ljubavne afere, skandali, pijanstva, droga, sve je to bilo povezivano sa Dunjom u medijima, a onda se ona povukla i posvetila se energiji i tarotu. Dunja je mešanjem različitih tableta pokušavala sebi da oduzme život, a uz sve to je mešala i alkohol. Ona je pričala o paklu kroz koji je prolazila, kao i razlog zbog čega je digla ruku na sebe.

foto: Printscreen/Instagram

- Nastavila sam dalje nakon toga. Nikada više mi nije palo na pamet da to uradim jer je moj otac izvršio samoubistvo i znam koliko je to nanelo bola mojoj majci, bratu i meni. Kajem se što sam probala alkohol i što sam dozvolila da mi to postane zavisnost, evo već 14 godina. Kajem se što sam postala javna ličnost jer ja nisam za to, kajem se što sam dva puta pokušala samoubistvo, jer sada smatram da je to kukavičluk - rekla je ona, pa objasnila zbog čega je odlučila da ode u Gruziju.

- Zato što sam morala da čekam mogućnost da se vratim u Italiju, a u Srbiju nisam mogla da dođem. Tražila sam državu gde bih mogla što bolje da živim, a da ne bude skupo, tako sam odlučila da to bude Gruzija, jer ovde može godinu dana da se živi bez vize. Bavim se tarotom već dve godine, to je fina para, ali je malo teži posao, i zarađujem od vloga. Živim sa hiljadu do dve hiljade evra mesečno - zaključila je Dunja.

foto: Printscreen/Instagram

Međutim, pored Dunje, tu su i njene kolege, tako je i Bojan Tomović, pevač, kao i Radiša Trajković Đani i Mišo Kovač pričali i priznali u javnosti da su samoubistvo gledali kao jedini izlaz u teškim trenucima.

Bojan Tomović, pevač koji je svojevremeno imao velike hitove, naprasno se povukao iz medija, a iza njega su ostali samo skandali i blamantni potezi. Kako se tada šuškalo, crnogorska policija dobila je uznemirujući poziv od Bojanove komšinice, koja je prijavila da se u njegovom stanu nešto čudno odvija. Pripadnici MUP-a odmah su odreagovalo i zatekli u kritičnom stanju. Bojan se potom oglasio na društvenim mrežama i objasnio šta se desilo.

- Majko, brate, oprostite, ali ja ne mogu više. Niko nije kriv. Odlazim srećan kod mog Taja. Sahranite me na Cetinje, to mi je jedina i zadnja želja. Najgore je prošlo. Upravo sam došao kući. Hitna me je spasila i morao sam nakon ukazane pomoći potpisati antisuicidalni ugovor, tako da zaista više nikada neću samopovređivati sebe ali sam za svaki slučaj ostavio testament, ako mi se nešto dogodi, i to sam poslao advokatu, jer na taj način štitim bivšu ženu od familije koja me se odrekla - napisao je Tomović.

foto: Pritnscreen/Facebook

Jedan od napoznatijih pevača Jugoslavije, Mišo Kovač jednog dana pozvao je svog estradnog menadžera, pa prostrelnom ranom i poručio mu ,,Ja sam se ubio!". 1999. godine, dok je bila jezivo hladna zima, Denis Kadić menadžer Miša Kovača dobio je poziv od muzičara koji ga je uznemirio. Mišo je vašio za nekog ko ima skladan brak, dvoje dete, divnu suprugu, ali opet ga je nešto unutar njega mučilo. Ono što je definitivno Miša navela na crne misli jeste činjenica da mu je sin mrtav. I dok se po kvartovima šuškalo da je njegov sin Edi izvršio samoubistvo, sa druge strane, pevač je tvrdio da je on ubijen.

- Ja sam nakon smrti svog sina Edija rekao da odlazim sa scene. Tada je umro i Mišo Kovač. Uzeo sam svoje krsno ime Mate, jer se tada promenio ceo moj život. Zato se sada ne vraćam na scenu", rekao je on u prvom intervjuu nakon porodične tragedije - govorio je Mišo, pa dodaje:

- Četiri godine sam bio polumrtav, ležao nakljukan sedativima ili sam bio na groblju. Pokušaj samoubistva bila je samo kulminacija nagomilane tuge i očaja zbog gubitka sina - objasnio je kasnije Kovač za medije.

foto: Printscreen/Instagram

Jedna od skandaloznijih priznanja usledila su od strane pevača Radiše Trajkovića Đanija, koji je u emisiji ,,Amidži šou" priznao da je jednom u životu imao susret sa ivicom života i smrti. Naime, doks u gosti u emisiji odgovarali na pitanja ,,Pogodi ko sam", jedno od pitanja glasilo je: "Jednog gosta su kaznili roditelji i nisu pustili u grad, on se popeo na krov kuće i pretio da će da skoči. Ko je u pitanju?"

- Nije za grad, nego kao klinci smo bili i igramo fudbal, a ćale i keva me teraju da idem da čuvam koze i eto. Bio sam klinac - ispričao je Đani.

foto: Ana Paunković

Pokojni pevač Džej Ramadanovski priznao je svojevremeno da je imao toliko teške trenutke u životu, da je pomišljao i da se ubije. Kako je sam rekao, ipak je stavio prst na čelo, pa došao do zaključka da ga Bog neće primiti ako digne ruku sam na sebe.

- Na aerodromu sam zakačio neku bakteriju, sačuvaj Bože. Nisu blesavi ovi što nose maske! Tada sam imao problem sa plućima. Doktori su našli senku na plućima, a ja sam bio ubeđen da imam rak i da neće da mi kažu. Dok nisu stigli rezultati analiza, živ nisam bio. Znaš, ćale mi je umro od pluća, daleko bilo. Zbog toga sam hteo da se ubijem, da se ne mučim. Ma hteo sam kroz pozor da skočim, ali sam se uplašio. Ne skoka, nego toga da onaj gore neće hteti da me primi jer samoubice ne prima - pričao je nekad.

foto: Dragana Udovičić

