JEDNA JE JOVANA! Voditeljka dokazala da je srpska MERLINKA, kad žene vide ovu FRIZURU poželeće da izgledaju isto kao ona! (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić prepoznatljiva je po svojoj plavoj kosi i čestim promenama imidža, a sada je novo izdanje pokazala pratiocima na društvenim mrežama.

Naime, Jovana se snimila u frizerskom salonu sa novim stilom, a mnogi su prokomentarisali da liči na svetsku divu Merilin Monro. Ovo nije prvi put da je voditeljka došla u centar pažnje zbog frizure, ona je i ranije govorila kako će u emisijama svaki dan nositi različite punđe.

foto: Printscreen/Instagram

Inače je Jovana za Kurir govorila o svom imidžu, pa istakla da je njen glavni adut mozak.

- Moj glavni atribut je moj mozak i on me je i doveo na ovu poziciju na kojoj sam danas. Nikad nisam išla fizičkim izgledom, nego harizmom, uvek sam bila "boss lady". Mogu da se pohvalim da sam sve u životu postigla svojim radom i ulaganjem. U seksi izdanjima sam bila od 25. do 30. godine, a sada će da bude elegantno seksi - pričala je nedavno.

foto: Printscreen/Novo Jutro, Zorana Jevtić

Kurir.rs/K.Đ.

