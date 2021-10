MENE OVO KOČI, TRPELA SAM MNOGO I UVEK SAM BILA KRIVA! Dalila otkrila MRAČNU STRANU braka sa Dejanom, o ovome je dugo ĆUTALA

Dalila Dragojević celo jutro ne može da se smiri zbog ljubavnog četvorougla koji drma Zadrugu.

Naime, Dalilin brak sa Dejanom je u krizi od kako se saznao sa muvanje njega i Sandre Čaprić, ali i Dalilinog prisnog odnosa sa Filipom Carem.

- Ja da sam sama ja bih lakše ovde sve - rekla je Dalila.

- Ti da si sama, ti bi slagala kockice kako želiš - nastavila je Matora.

foto: Pritnscreen

- Ma, ovo mene koči - objasnila je Dalila.

- Da je on tip koji voli da se druži, bilo bi mnogo lakše - rekla je Dalila.

- Mene ubija što znaš da je on sada tamo sam, a ti bi volela da se družite. I ti sada razmišljaš kako je njemu, a onda treba da se pravdaš - objasnila je Matora.

- U pravu si, sve što si rekla, a ja ne mogu da se nosim sa tim više. Ja sam od početka naše veze bila kriva za sve, ne njemu, nego svima. Trpela sam mnogo toga, i borila se da očuvamo to. Svi govore kako ja uvek pravim grešku, i ovek sam ja kriva, a kad on napravi grešku, onda je on kriv samo dan. Znaš ti ono kada se on dopisivao sa jednom osobom, znaš o kome se radi - pričala je Dalila.

- Znaš ti o kome se radi, i ona je kao htela posle toga da se meni javi, ali nije smela, i to sve dok sam bila u rijalitiju.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)