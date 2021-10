3 PUTA SE UDAVALA: Evo kako je Ruška Jakić izgledala na venčanju sa 2. mužem! OVAJ DETALJ SU SVI PRIMETILI (FOTO)

Ljubavni život Ruške Jakić toliko je turbulentan i bogat neočekivanim zapletima. Nekada voditeljka kultne emisije „Ljubav i moda“ poznata je po specifičnom načinu odevanja ali i samopouzdanju kojim zrači.

Nedavno je isplivala fotografija sa jednog od tri venčanja Ruške Jakićm a mnogi su primetili da je potpuno isto našminkana na tom venčanju, baš kao i danas.

Nekadašnja TV zvezda udavala se čak tri puta, dok svoj današnje emotivni status naziva - srećno razvedena.

Ipak, iako je čak tri puta okončala bračnu zajednicu, o svojim bivšim muževima, Ruška uvek govori samo najlepše.

- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u "Radio Beogradu" i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe - istakla je svojevremeno voditeljka.

- Ništa mi nije bilo važno osim ljubavi, onog trenutka kada bi ljubav prestala rastajali bi se. Tako je bilo sa Dejanom, ali i ocem moje ćerke Ane, mojim drugim suprugom - čuvenim arhitektom Laletom Nadeždićem. Sa njim sam bila dve godine, razveli smo se kad je Ana imala samo dva meseca - pričala je Jakićeva za domaće medije.

- Sa trećim suprugom sam 13 godina bila u braku. To je bio Voja Mulina, bubnjar iz Škulinog orkestra. Voleo me je beskrajno i bio je bezgranično ljubomoran. Kada je moja Ana imala tri-četiri godine, bio je tad sa njom u parku i ona ga je pitala da li može da ga zove tata. Razvela sam se kad me prevario, dala sam mu 24 sata da izađe iz moje kuće, iz mog srca je već izašao.

