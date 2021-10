OTKAKO JE U PUBERTETU, BORBA NE PRESTAJE! Sanja Marinković progovorila o SINU, a evo kako je on prihvatio RAZVOD RODITELJA!

Poznato je da voditeljka Sanja Marinković (47) nastoji da što manje otkriva o svom privatnom životu, makar onom delu koji se odnosi na sina Strahinju (13) i njenog bivšeg supruga Aleksandra Uhrina.

Sanja je ipak otkrila kako se snalazi u ulozi majke dečaka koji je ušao u pubertet.

- Borimo se otkako je ušao u pubertet, ali moram da priznam da je vrlo poslušan. Voli školu, što je dobro. Vrlo je ambiciozan. Na sve ostale probleme, što se tiče nestašluka, sam spremna. Sigurno ću ga pratiti, ali je on za sada još mali za to - objanila je ranije voditeljka.

U prethodnom periodu, dok su još bile sveže vesti o njenom razvodu, bilo je i povoda da detaljno ispriča kako je njen naslednik prošao kroz tu epizodu.

- Mi smo to vrlo mudro odradili i Strahinja nije primećivao da nešto nije u redu. Sada vidim da je skroz normalno prihvatio taj razvod, ali naravno ne mogu da budem sigurna da će u budućnosti imati neke posledice. Upravo zato smo Aleksandar i ja zajedno prolazili sve kod psihologa i meni je mnogo značila ta pomoć. Pitala sam za svaki segment i šta ako Strahinja ovo kaže ili me pita ovo. Međutim, olakšavajuća okolnost je bila što ima dosta drugara kojima su takođe roditelji razvedeni, te mu nije mu bilo toliko čudno kad smo mu i mi predočili situaciju. Mi smo sve postepeno posložili i čekali trenutak kad smo svi psihički stabilno da tu zajednicu okončamo. Jednom prilikom sam rekla sinu "vidiš tvoj drugar je malo kod tate, malo kod mame, to ti je razvod". A on je rekao "a to je razvod, okej onda, super". Tako sam uvidela da je u redu sa našom odlukom i da smo dobro uradili - ispričala je ranije Sanja.

Otkako je samohrana majka, drugačije gleda na probleme s kojima se one susreću i izjavila je da je u tim situacijama ključan odnos sa bivšim mužem.

- Mislim da je jako važno kakav odnos imaju mama i tata. Otac je veoma važan u odrastanju deteta i sigurna sam da, ako ne materijalnu, očevi mogu da pruže drugačiju pomoć i da učestvuju u odgajanju deteta - izjavila je voditeljka.

