ŠOK ISPOVEST ŽIKE JAKŠIĆA: Bio sam dužan 100.000 MARAKA, sa Slavicom Ćukteraš je bila PRAVA LJUBAV! Za nju me VEŽU LEPE USPOMENE!

Sašu Jakšića Žiku narod obožava da gleda u emisiji "Nikad nije kasno" i da se zajedno sa njim i smeje i plače! Međutim, malo ko zna da je muzički producent prošao trnovit put u životu pre nego što je postao poznat i bogat.

Žika je rođen u Aleksandrovcu, gde je proveo prve godine detinjstva. Majka Mirjana bila je učiteljica, a otac Dušan je radio u fabrici ventila. Jakšić ima mlađeg brata, rokera Vladimira Jakšića Musu, koga ljudi najviše pamte iz kultnog filma "Lepa sela lepo gore".Pre nego što je počeo da se bavi televizijom, Žika je svirao bas gitaru u bendu "Ritam srca". Posao je dobro išao, imali su dosta koncerata širom zemlje, a onda se 2000. godine odjednom sve srušilo kao kula od karata!

foto: Printscreen

- Doživeo sam tada jedan ozbiljan lom u životu. Bankrotirao sam! Sam sam bio kriv, jer kada čovek ne zna šta hoće, onda radi ono što neće. Te 2000. godine živeo sam u Nemačkoj i tadašnjoj supruzi Snežani i sinu Andriji pokušavao da obezbedim bolji život. Ušao sam u posao sa nekim hotelom u Nemačkoj, ali sam ubrzo shvatio da sam uložio u pogrešan posao. I tako sam izgubio i ono malo ušteđevine što sam imao. Završio sam sa ozbiljnim gubitkom i dugom kod nemačkih banaka od čak 100.000 maraka. Šest godina mi je trebalo sve to da vratim - kaže voditelj na početku razgovora i dodaje da je on najbolji dokaz za onu staru "da nevolja nikad ne ide sama":

foto: Sonja Spasić

- Sve to je dodatno uzdrmalo brak, koji se ionako bio ljuljao. Razveo sam se 2001. godine, a u to vreme se i rasturio bend "Ritam srca" u kojem sam svirao. Sve se izdešavalo za manje od godinu dana. Em duguješ pare, em ti se porodica rastura, em ti se bend gasi. Pokušao sam da tu našu grupu, koja je bila tražena, održim na okupu, ali nisam uspeo.

Kako bi isplatio dugove nemačkim bankama, ali i imao da plaća alimentaciju, Žika je radio šta je stigao.

- Zaposlio sam se kao di-džej u diskoteci u kojoj sam ranije svirao sa bendom. Moj posao je podrazumevao da idem na aerodrom, dočekujem naše pevače i dovozim ih na nastupe. Dakle, bio sam i vozač našim estradnjacima. Kada je gazda kluba rešio da renovira lokal, naučio sam i sve fizičke poslove. Nije mi bilo lako, ali sam izdržao jer sam želeo što pre da vratim sve dugove. Ponosan sam na sebe što sam uprkos svemu tome uspeo da isplatim sve alimentacije za sina - priča Jakšić, kome je najteže palo to što su zbog njegovih dugova morali da prodaju ženinu nekretninu:

- Taj stan u Aleksandrovcu nam je poklonila njena majka. Tada sam se zarekao: ako ikada zaradim pare, kupiću stan za svog prvenca. I hvala Bogu, 2009. godine je tako i bilo. Andriji sam uzeo stan u Beogradu, a ja sam u to vreme i dalje živeo kao podstanar. Onda sam obećao sebi da ću zbrinuti i mlađeg sina Dušana, i to sam uspeo dok sam bio podstanar.

foto: Printscreen

Prelomni trenutak u njegovom životu bio je kada je postao jedan od producenata muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

- Posle razvoda od prve žene neko vreme sam živeo u Nemačkoj, a zatim sam se preselio u Švajcarsku. Tamo sam gledao neku televiziju i sinula mi je ideja za emisiju "Zvezde Granda". Taj projekat sam prvo ponudio BK televiziji, ali su oni već kupili licencu za "Idol", pa nisu bili zainteresovani. Šest meseci kasnije, video sam da će to njihovo takmičenje da prođe neslavno jer takmičari ne pevaju narodnjake. Onda sam otišao kod Saše Popovića, koji je i tada bio veliki vizionar, i ideja za emisiju mu se odmah dopala. Zajednički smo krenuli u taj projekat i nije nam krajnji cilj bila gledanost, nego da tim pevačima napravimo karijere - priseća se Žika.

Sa Popovićem sarađuje već skoro dve decenije i tvrdi da se nikada nisu posvađali:

- Nijedan od nas dvojice nije se zavaravao da ćemo u "Zvezdama Granda" napraviti novu Cecu ili Brenu. Znali smo da postoje mnogi ljudi koji su prodali njivu da bi snimili pesmu, a bilo je i onih koji su ulagali u marketing i tako postali popularni, a ne zato što su super pevači. Naš cilj bio je da damo šansu baš onima koji su talentovani i dobro pevaju. Saša i ja smo oduvek imali slično mišljenje o svemu i to je i doprinelo da "Zvezde Granda" traju toliko godina i da projekat bude uspešan. Nikada se nismo posvađali, niti imali razmirice.

Krivac za razvod Osim što mu je muzičko takmičenje pomoglo da finansijski stane na noge, šarmantni voditelj je baš tu upoznao i svoju drugu suprugu, Dajanu Paunović. Kum na venčanju im je bio Saša Popović. Dajana i Žika imaju sina Dušana (9).

Jakšić priznaje da mu je "sat stao" kada je ugledao lepu voditeljku:

- Dajanin otac je muzičar i ona se družila sa nekim mojim kolegama. Odmah sam je primetio, jer je ona prelepa žena, ali mi nije padalo na pamet da bismo mi mogli da budemo u vezi jer je dosta mlađa od mene. E, onda sam vremenom uvideo da se i ja njoj dopadam, bez obzira što sam 25 godina stariji, a baš nisam neki plejboj. I tako, mic po mic, započeli smo vezu i posle dve godine zabavljanja venčali se 2010. godine.

foto: Damir Dervišagić

U braku su bili sedam godina, a onda je usledio Žikin drugi bračni krah.

- Oba puta sam ja odlučio da želim razvod. Nije bilo lako doneti tu odluku, niti se ona donosi u afektu. Čovek mora da se najpre bori da sačuva brak, ali kada vidi da ne može, treba preseći. I potruditi se da šteta bude što manja. Kada sam prestao dobro da se osećam u brakovima, izlazio sam iz njih. Ne bih želeo da zvučim kao da se pravdam, ali tako je stvarno bilo najbolje za sve. Ako je za neku utehu, sa obe bivše žene sam u super odnosima, sve smo prevazišli na civilizovan način. U razvodima ne treba tražiti krivca, već prihvatiti da postoje ljudi koji ili jesu ili nisu jedno za drugo. Sinove sam uvek redovno viđao, jer su obe moje bivše žene razumne i kvalitetne osobe. Decu smo uvek stavljali na pijedestal i sve je moralo da bude u njihovom interesu. Moji sinovi Dušan i Andrija se obožavaju i imaju fenomenalan bratski odnos - priča naš sagovornik.

Žika je posle dva braka shvatio da nije porodičan čovek, tako da mu ne pada na pamet da treći put staje pred matičara:

- Ne drži me mesto, radoznao sam i volim da sam odlučujem o svom životu. U braku se posle nekog vremena ne osećam slobodno, već skučeno, i verovatno zbog toga dolazi do nesuglasica. Mogu ja od svakoga da pobegnem, veoma sam brz, ali od sebe ne mogu... Zato mi ne pada na pamet da se opet ženim. Ostvario sam se i kao muž i kao otac, i to dvaput. Svaki naredni brak bi za mene bio svesno ulaženje u rizik. Ovako mi je super. Imam dvoje dece, prijatelje, posao koji volim i fenomenalno okruženje.

foto: Printscreen

Mnogi pamte njegovu vezu sa pevačicom Slavicom Ćukteraš kojoj je dosta pomogao na početku karijere:

"Oa je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismao krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lepe uspomene.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/HIT

Bonus video:

00:15 SLAVICI ĆUKTERAŠ SE POGORŠALO STANJE! Pevačica se oglasila iz BOLNICE, trpi NESNOSNE BOLOVE, otvorila joj se rana na OKU! (VIDEO)