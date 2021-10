ANA BEKUTA OTKRILA PRAVU ISTINU O ODNOSU SA CECOM! Progovorila o čarkama sa koleginicom, pa se onda dotakla i KARLEUŠE

Ana Bekuta zatekli smo na njenom nastupu u Beogradu, a za kameru Kurir televizije pevačica je otkrila u kakvim je odnosima sa koleginicama u Cecom Ražnatović i Jelenom Karleušom.

- Nema nikakvih čarki između Cece i mene, sve je mirno. Šalimo se među sobom i podižemo emisiju na najviši nivo. Nedostaje mi Karleušin duh, smisao za šalu, zaista mi nedostaje. Ona je oduvek rušila tabu teme i ja je smatram hrabrom ženom, ona zna kako da iznese sve. Karleuša je jedan dobar i divan čovek - rekla je Bekuta.

Njen partner Milutin Mrkonjić nije bio u publici na nastupu, već je odmarao kod kuće zbog zdravstvenih problema koje je imao letos.

- Mrka malo odmara, imao je letos jednu intervenciju koja je lepo prošla i sad mora da prođe jedan period mirovanja i da bude u kućnom pritvoru. On bi voleo da ima negovateljicu, ali to neće moći, ja sam mu sve - rekla je kroz osmeh pevačica.

Ana je otkrila da li i sprema zimnicu kao i sve domaćiće u ovo godišnje doba.

- Ja sam u godinama kad moram da biram između zadnjice i lica, zato sam ja sad malo punija. Sad sam u godinama kad moram da živim u skladu sa tim. Ne umem da spremam zimnicu, i divim se ženama koje to umeju. Svake jeseni od svoje drugarice naručim ajvar i zimnicu, to radim godinama. Ne umem to da radim, umem da kuvam, ali zimnica je posebna umetnost - rekla je pevačica.

