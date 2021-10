ZALUĐENOST DRUŠTVENIM MREŽAMA JE PRAVA EPIDEMIJA! Pevačica ima hiljade pratilaca na Instagramu, ali tvrdi: NE ŽELIM DA BUDEM ROB

Iako ima više 130.000 pratilaca na Instagramu, pevačica i supruga Saše Kapora, Nikolina Kovač odbija da bude rob društvenih mreža!

Mlada majka, uspešna žena, srećna i zaljubljena, da li ta idelna slika sa interneta zaista prolazi kroz filter realnosti?

"Pa nije sve tako idealno, nije ni prirodno da bude, ali ljudi se toliko trude da se idealno predstave na društvenim mrežama toliko da je Instagram život postao primaran u odnosu na stvaran život", kaže ova mlada žena.

Kao primer za ovu tezu navela je dve drugarice koje međusobno ne razgovaraju kada se nađu u kafiću na kafi, nego vreme provode na telefonima.

"To je zaista postalo kao neka epidemija zaluđenost društvenm mrežama. Instagram je medij gde sebe predstavljaš, ako to koristiš normalno da predstaviš sebe, onda je to ok. To radim i ja, ali nisam rob toga i ne želim da budem", objašnjava ona i zaključuje da kada vidi dokle su ljudi spremni da idu za lajkove i preglede ostane zaprepašćena.

"Sve je postalo virtuelno, bitniji su nam pregledi nego naša osećanja. Ljudi su postali manje saosećajni, sve se svelo na materijalni svet i pitanje da li sam se slikala sa torbom, pa koliko će me ljudi zapratiti", priča Nikolina.

