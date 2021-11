VRATIĆEŠ SE TI TARI! Nenad Aleksić Ša muvao devojku, a ona mu ovako odbrusila!

Mnogi nagađaju da je, posle raskida sa rijaliti zvezdom Tarom Simov, uplovio u novu emotivnu vezu, ali reper Nenad Aleksić Ša to demantuje.

Naime, Ša kaže da se žene vrte oko njega, da mu se javljaju i pišu, ali on nije ušao u bilo kakav odnos.

- Postoji dosta žena oko mene. Javljaju se, pišu, ali ni sa jednom nisam ušao u bilo kakav odnos. Eto, piskaramo! (smeh) Imam dosta drugarica i onda me ljudi spajaju sa svakom sa kojom prošetam ili popijem kafu, čak i kad je u pitanju moja sestra. Nemam devojku. Družim se pretežno sa ženama, iako oko mene ima i dosta muškaraca, ali ja obožavam žene jer mi rasterete mozak - ispričao je Nenad.

- Imam taj ženski konzilijum koji učestvuje u svemu što mi se dešava. Pre neko veče sam zablejao sa jednom od njih kod mene u stanu, gledali smo film i svi su odmah pomislili da mi je to devojka. Nisam hteo čak ni da demantujem više. Solo sam. Dešava mi se dosta da sad devojke imaju predrasude prema meni jer misle da ću i njih prevariti ili napraviti neku glupost.

- Kad god pišem sa nekom devojkom, prvo što mi svaka od njih napiše je: "Vratićeš se ti Tari". Ja se neću vratiti Tari jer je za mene ta priča završena. Želim joj svu sreću, ali svako je krenuo svojim putem. Kažu mi te devojke sa kojima se dopisujem: "Nemoguće je da joj se nećeš vratiti kad si je toliko voleo", na šta im ja odgovorim da sam siguran da neću - dodao je Aleksić za "IDJHOT".

- Sada sam siguran da joj se neću vratiti, ranije nisam bio. Nastavio sam dalje, kao i ona. Devojkama sa kojima se dopisujem smeta i to što sam javno prevario ženu. Istina je da sam u prošlosti bio i švaler i svakakav, ali cela ta priča i rijaliti su me promenili. Mnogo sam propatio i unutra i napolju... Osećao sam veliki pritisak, što od medija, što od naroda; ma, od svih! Imao sam turbulentnu vezu, brak mi je pukao, izgubio sam novac na sve strane, razmišljam kako ću ga vratiti... U jednom momentu sam razmišljao da ne mogu da preživim sve to. Bilo mi je preteško - nastavio je izlaganje Ša.

- Ljudi koji su bili uz mene, te drugarice, a najviše sestra koja je bila uz mene sve vreme, pomogli su mi da se iščupam iz svega toga i vratim se onom starom Nenadu koji sam bio. Zapravo, vratio sam se nekom boljem Nenadu. Kada budem imao devojku, neću je varati, kao što ni Taru nisam varao... Iako kruže priče da sam je varao, i ona i ljudi iz našeg okruženja znaju da to nije istina. Ovaj novi Nenad će biti samo sa jednom devojkom i to nije lažna priča. Ako se neko izludovao, ja sam. Javnosti ću predstaviti devojku kad je budem imao i kad mi to bude baš, baš devojka - zaključio je reper.

