ŠA PREVARIO ŽENU U RIJALITIJU, A SAD OSUĐUJE DALILINO NEVERSTVO: Žao mi je Dejana, ovo je SUROVO! A evo šta kaže o Caru! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša u prošloj sezoni "Zadruge" javno je prevario suprugu Ivanu sa Tarom Simov, a sada je dao svoj sud o aferi čiji su glavni akteri Dejan i Dalila Dragojević i Filip Car.

- Ovo je malo brutalnije, njemu je tu žena i on to sve mora da gleda. Ona je toliko hladnokrvna, ali od Cara ona izjava malo pre, potpuno šokantna! - naveo je Nenad.

foto: Printscreen/Pink TV

- Ako je voli on treba da bude srećan šo je ona srećna - nadovezala se Dušica

- Mislim da će biti sve gore, da je sve ovo samo početak! Pakleno stvarno, surovo mi je sve ovo. Žao mi je Dejana, treba što pre da se okrene ka sebi. Car se igra, i mislim da sve ovo njih radi, vole to. Caru je svaka veza turbulentna i on to prosto voli! - rekao je Ša.

Kurir.rs/I.B.

