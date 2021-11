TOMA ZDRAVKOVIĆ BI DANAS NAPUNIO 83 GODINE: Niko nije verovao da će da OZDRAVI, sem NJE, a on je drugoj posvetio NAJTUŽNIJU PESMU

Legendarni pevač Toma Zdravković rođen je na današnji dan, 20. novembra 1938. godine u selu Pečenjevce kod Leskovca.

Iza njega su ostale brojne pesme koje čuvaju uspomenu na ovog čoveka. U septembru ove godine navršavalo se 30 godina od njegove smrti i tada je prikazan film "Toma" o njegovom životu.

Najlepša sećanja na Tomu ipak čuva njegova supruga Gordana koja je istakla da je Toma oživeo kroz film, a nakon premijere otkrila je mnoge nepoznate detalje iz njegovog života.

Toma i Gordana su se upoznali u Kanadi, gde su dobili i sina Aleksandra. Sada je Goca otkrila zbog čega se Zdravković zapravo iz Srbije preselio u Kanadu.

- Njemu je bio cilj da ode van Srbije govoreći: "Ne mogu da dozvolim i da zamislim da moja majka plače nad mojim grobom”. Ako mi se nešto desi, desiće mi se ovde. Govorila sam mu da se od smrti ne može pobeći, na šta je odgovarao: “Pa da, ali ne želim da me majka tamo gleda bolesnog”. Pričala sam mu da može da ozdravi, ali nije verovao. Od njegove bolesti je sve krenulo normalno, priča. U početku nije verovao da će da ozdravi. Prošli smo kroz pakao tamo. Od Cikaga, Toronta, obilazili mnoge lekare, bolnice... I stalno je govorio:

- Niko ne veruje da ću da ozdravim, samo ti”. Rekla sam mu da mora da veruje u sebe, a da ga ja samo podržavam. Završila se ta operacija i onda smo se vratili nazad u Srbiju. Kroz tu bolest sam shvatila da on živi drugačiji život u sebi. Govorio mi je: Sve što možeš da dotakneš rukom nije bitno u životu. Život se živi u trenutku, da ti svaki momenat bude lep. Nemoj da čekaš nešto da završiš da bi živeo”. U nje- mu je bilo dosta nepoznatih stvari. Stalno je postavljao pitanja: “Zašto je to tako, ko je to odredio, šta je cilj života?” Po tome je bio drugačiji od drugih - ispričala je Gordana nedavno za Blic.

Toma Zdravković pevao je za Danku, Ljiljanu, Sanju, Branku, Nadu, Jelenu, Anđelu, Anu, Aleksandru, Dijanu, Fatimu, Mirjanu, Martu, ali malo je poznato da je jednoj Slavici, u koju je bio smrtno zaljubljen, posvetio najtužniju pesmu.

Najtužnija pesma Tome Zdravkovića napisana je i samo jednom otpevana za jednu Slavicu plave kose i plavih očiju. U pitanju je pesma "Buket belih ruža" koja možda ne spada među njegove najveće hitove, ali definitvino krije najtužniju, istinitu priču o njegovoj prvoj ljubavi koja je umrla ne napunivši 20 godina.

