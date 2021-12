VELJKOVI RODITELJ ISU MLAĐI OD MENE, OTAC 4, A MAJKA 2 GODINE Verica Rakočević prvi put o porodici muža, evo kako su je PRIHVATILI

Modna kreatorka Verice Rakočević uživa u braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem.

Ona je sada prvi put otkrila kako su njegovi roditelji reagovali kada su saznali za razliku u godinama između njih.

- Zaista sam imala sreću, kada su Veljkovi roditelji u pitanju. Njegov pokojni otac Lazar je bio divan čovek. Veljkov tata je bio slikar, majka Dušanka mu je ekonomista, radila je u SUP- u, sada je u penziji. Mlađi su od mene - otac četiri, mama dve godine. Veljko je baš ovakav zbog svojih roditelja. Nije uobičajeno da se sin jedinac oženi sa 35 godina starijom, a da njegovi roditelji ne kažu “ne” ili “nećeš”. Znali su da ne mogu da mu zabrane. Njegova majka je bila svesna da ćemo biti u novinama, a njegov otac me je gledao kao svoje dete. Kada smo boravili u Vrdniku, kada bi ga neko pozvao Lazara on bi rekao “ne mogu sad tu su mi deca” , misleći na mene i Veljka. Ja sam ga zvala Laki, bio je fantastičan. Veljku je rekao da bude srećan sa ženom koju voli i da ne treba na silu da se ženi da bi imao dece - rekla je Verica Rakočević u emisiji "Dok anđeli spavaju"

Takođe, ona je otkrila da se često svađa sa suprugom, ali da nisu imali sukob koji je nerešiv.

- Oboje smo svesni razlike u godinama, ta razlika zna i da zasmeta, ali niko nikoga ne sputava. Veljko zna da će u meni uvek imati najboljeg prijatelja, a ja znam da me nikada neće povrediti. Nikada me ne bi obrukao. Imamo i krupne i sitne svađe i razmirice. On je “regulator” našeg odnosa, ja sam ta koja svađe teže podnosi. Kada se isvađamo, on mi kaže “ dođi da ti sviram violinu”. Ima milion stvari koje meni smetaju kod njega, ali suština je da u svim tim sukobima, ja ne mogu da zamislim sebe pored nekog drugog. Insistiram na verbalnom iskazivanju ljubavi, ali Veljko nije takav. Njegova suština je drugačija, drugačije se manifestuje. Prosto, kažem mu da ne mogu da ga “dešifrujem” , toliko je emotivan, ali se ponaša kao divljak iz šume kada se posvađamo - dodala je kreatorka.

Ipak, da nije sve kako izgleda, svedoče i kreatorkine reči da se predstavlja drugačije u javnom životu.

- Imam dva lica, jedno za javnost, jedno privatno. Verica u javnosti je ratnik, dok druga plače, jer je različite stvari pogađaju - rekla je Verica Rakočević u pomenutoj emisiji.

