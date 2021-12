BEŽALA PREKO KROVA, PALILA VRT, NJOJ RAZBILA NOS A ZOLI GLAVU Miljana dužna 550.000 € za diskvalifikacije a njih je ZAVRNULA skroz

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz Zadruge 5 jer je bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli, dok je spavao, razbila glavu i to štiklom.

Kulićeva je, sem diskvalifikacije, kažnjena sa 50.000 evra jer je prekršila pravila produkcije.

foto: Printscreen/Zadruga, Damir Dervišagić

Miljani je ovo drugi put da je u ovoj sezoni diskvalifikovana iz rijalitija. Naime, na samom početku Zadruge 5, zbog revolta prema produkciji jer nisu uveli i njenog dečka Zolu. Ona je tada po svaku cenu želela je da napusti imanje u Šimanovcima, pa je tako u jednom trenutku došla na ideju da podmetne požar u Zadruzi, pa je zapalila vatru u Rajskom vrtu. Posle nekoliko pokušaja, Miljana je uspela da pobegne sa imanje u Šimanovcima.

- Zadrugari, zvanično vas obaveštavamo da je Miljana diskvalifikovana zbog samoinicijativnog napuštanja Zadruge, a televizija Pink će u skladu sa njenim ugovorom pokrenuti tužbu po hitnom postupku i potraživati 100.000 evra na iznos kazne. Pozdrav Veliki šef - glasilo je pismo u 16. septembra.

Miljana je i tokom prošle sezone, Zadruge 4, diskvalifikovana. Tada je Kulićeva napravila haos u Beloj kući, a Veliki šef doneo je odluku da zadrugarka bude izbačena sa velelepnog imanja. Produkcija ju je tada kaznila sa 100.000 evra.

Miljana je tada iznela niz optužbi na račun produkcije, te je istakla kako je ona ugrožena u rijalitiju.

"Mešaju se terapije, svašta mi se daje". Tata, pritisak mi je 190 sa 112, Zorica mi je dala lek. Pijem lekove napamet, ne zna da li smem to da pijem. Niko neće da reaguje, ne znam šta da radim. Marko Miljković je ulazio u apartman. Tata, imam velike probleme, momentalno kreni po mene. Ozbiljne stvari su u pitanju, mešaju se terapije, svašta mi se daje. Neka mi pomogne neko, ugrožena sam. Obezbeđenje je došlo sa pritiskom 190 sa 112 i sa 120 otkucaja da me vodi u zatvor. Niko neće da reaguje, morala sam da bacim aparat u afektu", govorila je Miljana, a onda ju je voditelj Milan prekinuo i otkrio da Kulićeva ne govori istinu.

I u Zadruzi tri je diskvalifikovana i to zbog brutalne svađe sa Matorom i Sanjom i njenog agresivnog ponašanja. Posle tri dana se oglasila putem svog Instagrama oglasila fanovima, pošto je, kako je sama izjavila, u narodu pogrešno shvaćena.

foto: Printscreen

- Sada sam dobro, tri dana mi je trebalo da se oporavim od šoka. I zbog toga što mi se desilo u "Zadruzi", ali i napolju. Pošto vidim da sam pogrešno shvaćena, želim da se izvinim svim silovanim ženama. Nisam mislila nikog da uvredim kada sam to izgovorila Sanji Stanković, a izgovorila sam jer je ona jedna obična raspala k**vetina koja je samo dodavala gas u svađi, a i kada su me tukli. Videli ste taj klip verujem! Tukli su me i silovali. Fizički su me napale i jedna i druga dok sam pevala pesmu Nori i samo iz tog razloga sam izgovorila to za silovanje. Stojim iza toga da je slagala, kao i što sve laže, pa i za vezu sa Matorom da bi je narod sažaljevao. Nisam to rekla da bih povredila silovane žene. Imam dve sestre, majku, i ja sam žensko, i svesna sam kakav je to pakao - objasnila je Miljana.

Miljana je čak i jednom samovoljno sa mamom Marijom napustila imanje. Veliki šef je tada poslao pismo u kom je napisao kakva kazna čeka Kulićeve.

"Zadrugari, ovim vas zvanično obaveštavamo da smo doneli odluku da Miljana bude diskvalifikovana zbog udarca. Obaveštavamo vas da je i Marija svojevoljno napustila Zadrugu, a Bane Čolak kažnjen je nedeljnim honorarom zbog agresivnog ponašanja."

Marija i Miljana moraće da plate 100.000 evra produkciji.

Miljana nije bežala i pravila lom u Zadruzi, Kulićeva je napustila "Parove 6" tokom 2017. i otišla u "Zadrugu 1" početkom 2018. godine. Ona je tada diskvalifikovana iz Parova, a ta produkcija je protiv nje podnela tužbu i potražuje 200.000 evra. Prilikom izlaska iz vile u Zemunu, pokazala je srednji prst voditeljki parova.

foto: Printscreen/Pink

kurir.rs

Bonus video:

00:13 MILJANA KULIĆ NEMA POJMA ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU: Zola preuzeo stvar u svoje ruke, evo kakav MALER se desio rijaliti zvezdi (VIDEO)