SVIMA SU KRVAVE RUKE: Jelena Karleuša se obratila porodici TRAGIČNO preminule Kike (22): Psihopatama je mesto u ZATVORU! (FOTO)

Srpska influenserka i gejmerka Kristina Kika Đukić (22) preminula je u sredu, 8.12.2021. u večernjim časovima, a tim povodom se oglasila Jelena Karleuša.

Naime, Karleuša je odlučila da se obrati svim milionskim pratiocima na društvenoj mreži, pa je oplela po psihopatama koje maltretiraju nedužne ljude na društvenim mrežama.

- Povodom strašne vesti da se poznata domaća jutjuberka ubila zbog sajber zlostavljanja, te da je imala samo 21 godinu, imam da izjavim sledeće: Prvo, porodici izjavljujem najiskrenije saučešće. Ne smem ni da zamislim bol porodice, majke, u ovom trenutku. Drugo, kao osoba koja je godinama na udaru i medija, i psihopata sa društvenih mreža, imam svo pravo da kažem svima su krvave ruke! Svi smo kao društvo krivi! To što sam ja jaka i što sam kao životinja naučila od malena da me vređaju i napadaju, ne znači da je svako jak i ne znači da je to nešto na šta se treba navići, kao da je normlano! Nije normalno da te vređaju hiljade i hiljade maloumnika bez imena i slike, kojima nikada nisi zlo učinio, niti na senku stao! Nije normalno da se svi sadistički uživaju čitajući i gledajući mrcvarenje žrtve! Bolestno je! Kao društvo smo postali izvitoperena gomila psihopata koje zabavlja tuđa patnja! - napisala je Jelena između ostalog.

