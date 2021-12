PIŠU MI UVREDE ZBOG ARKANA! Anastasija Ražnatović sa knedlom u grlu o ocu: Ponosna sam što sam NJEGOVA ĆERKA!

Anastasija Ražnatović posle dugo vremena govorila je o svom ocu Željku Ražnatoviću Arkanu.

foto: Printscreen/K1 TV

Pevačica je u emisiji "Preživeli" pričala o porodici, trenucima u kojima je Ceca Ražnatović bila u zatvoru, i vremenu koje su ona u njen brat Veljko provodili bez nje. Takođe, Anastasija se dotakla i svog oca.

Voditelj Milan Kaliić spomenuo je Željka Ražnatovića Arkana i pitao pevačicu kako se nosi sa uvredljivim komentarim na račun svojih roditelja:

foto: Printscreen/K1 TV

"Meni to nije jasno i kada mi neko napiše neku uvredu na konto moje porodice, oca, kako bio je ovakav ili onakav i želi da me porvedi time. Ja ne gledam to tako... Da li bih ja nekome, ko je meni uradio nešto najgore u životu, pisala njegovom detetu da treba da se odrekne svog oca? Kakve to veze ima sa njegovim detetom? Svako ko je normalan ko poznaje reč lojalnost i porodica, zna da je to neraskidivo. Ako neko očekuje od mene da se odričem članova svoje porodice to se neće desiti", ispričala je.

"Da mi je neko ne znam šta uradio nikada ne bih očekivala od nekoga da se odrekne svog oca, pa da je ne znam najgori na svetu, a moj otac to nije bio. Ja sam ponosna što sam njegovo dete i što je bio to što je bio i što je toliko voleo i branio našu zemlju i uvek ću biti ponosna na to i zauvek ću ga voleti", istakla je.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/S.M.

