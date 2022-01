ISPOVEST TONČIJA HULJIĆA O HANINOJ TRUDNOĆI SA GRAŠOM: Stalno sam im govorio da hoću da postanem deda! DOŠAO JE TAJ TRENUTAK!

Pevač Petar Grašo čeka prvo dete sa 14 godina mlađom izabranicom Hanom Huljić, a hrvatski muzičar Tonči Huljić ne krije da je srećan što će uskoro postati deda.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen, Printscreen/Instagram

- Tonči, je l' ti rekao ko - postaćeš deda? - dobio je pitanje Tonči u emisiji kod Tatjane Jurić, piše "index.hr".

- Ma, nemoj mi ništa govoriti, gledam one slike, tako. Stalno sam govorio - hoćete me više napraviti dedom? Onda kad je došao taj trenutak, malo me uhvatila panika. Ja sam čovek koji uvek planira na duge staze. A šta sad kad postaneš "dida"? Sad samo čekam - "pradida" - rekao je Huljić.

Na njegov odgovor nadovezao se i pevač Petar Grašo, koji sa Tončijevom kćeri Hanom čeka dete.

- Mi smo uvek jedan drugom radili ludorije, mislim da je ovo finalna - rekao je Grašo.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

Osvrnuo se na srećnu vest da će postati otac.

- Trebalo mi je neko vreme, kao i verovatno svakom čoveku, da sam sa sobom osvestim tu divnu informaciju i sad živimo u slatkom iščekivanju. Kad zatvorimo vrata naše kuće, živimo kao i sve normalne porodice koje čekaju prinovu - rekao je Petar.

Što se tiče menjanja pelena, imao je spreman odgovor:

- Mislim da ima i drugih članova ove familije koji trebaju da guglaju kako se to radi.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Index.hr

