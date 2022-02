MILOŠ BOJANIĆ ULOŽIO 120.000 € U VILU PA JE PRODAJE ZA 1.000.000 € Pravi 14 apartmana, LUKS nameštaj, a evo zašto mu trebaju pare

Miloš Bojanić (71) planira da proda svoju vilu u Baošićima u Crnoj Gori i da tako posle svoje smrti finansijski obezbedi 24 godine mlađu suprugu Branku (47).

foto: Nemanja Nikolić

- Mikica dolazi da pomogne tati, biće ovde za sve što bude trebalo da mi se nađe. Što se tiče Baneta, mi nismo u svađi, možda je on ljut na mene, ali to nije svađa. To su razlike među generacijama. Ovde ću imati četrnaest apartmana. Biće dva velika apartmana koja dele celo prizemlje. Opremio sam sve sa kvalitetnim nameštajem, ja nikad nisam kupovao loš i jeftin nameštaj. Ja ću jednog dana to da prodam. Ja to ne radim za sebe. Njena vrednost je preko milion evra. Uložio sam puno para i truda - kazao je Miloš za informer otkrivši svoje planove za budućnost.

- Mikicu moram da dignem, Branku moram da obezbedim. Ona je bila uz mene, mora i posle mene da bude dama. Bane ima, njemu kupimo dobar auto, i dobar sat, i on je srećan. Meni ne treba ništa. Želim samo da budem zdrav do kraja života - otkrio je pevač i svoje želje, a potom se osvrnuo na one koji novac nisu pametno ulagali kao on, već su se odali porocima.

foto: Kurir

- Mnogo je lakše sedeti za rulet stolom, pa povući neku crtu, pa i riba povuče crtu. Ja sam rastao u lepše vreme. Nije bilo droge. Nije se spominjala droga- kaže Bojanić koji nema nameru da odustane ni od pevanja:

foto: Kurir

- Sad imam pesmu, da umreš. Ljuba Kešelj je radio. Sad me dobro zapamtite. Od septembra meseca, sve ću da vas skupim da me vidite samo. Neću promociju. Možda odem na neki radio da gostujem. Ako vi kažete da je dobra, ja ću da je snimim. Ja sam napravio moju ''Čigru'' ali ja u te pesme ne verujem- kaže ponosni vlasnik mnoštva nekretnina širom Balkana, a jedna od najvrednijih koju poseduje jeste sigurno i ova velelepna vila u Baošićima.

foto: Kurir

