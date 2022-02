POTEZALI PIŠTOLJE, LETELE FLAŠE, SEVALE PALICE, A NJEMU SU NOŽ ZARILI U SRCE! Ovo su pevači koji su preživeli napade tokom nastupa

Pevačica Marina Radosavljević, nekadašnja učesnica šou programa Zvezde Granda, pretučena je u nedelju naveče u Vrnjačkoj Banji. Nju su napala dvojica maskiranih muškaraca, koja su je prskali suzavcem, oborili na zemlju i udarali pendrekom.

Posao estradnih zvezda uopšte nije lak, iako se uz njihov posao vezuje veselje, zabava i dobar provod neki od pevača proživeli su pravu dramu i za dlaku spasli su živu glavu. Na neke estradne umetnike pojedinci su fizički nasrtali, dok su na druge pevače potezali flašu, nož, pa čak i pištolj.

Pevač Strahinja Mrđan (27) iz Veternika teško je povređen početkom decembra 2021, koja je izbila u restoranu u Sutjeskoj ulici u Novom Sadu.

U tuči su a Mrđan je zadobio ranu tik do srca, zbog čega je u jako teškom stanju i lekari su mu se borili za život. Pevač te kobne večeri nije nastupao u restoranu, već je bio privatno tuča.

Strahinja je opisao pakao kroz koji je prošao i rekao da jedva čeka da opet u ruke uzme mikrofon.

- Bila je subota, sat vremena pre ponoći, kada se 27-godišnji Strahinja Mrđan obreo u tuči ispred jednog novosadskog lokala. Razdvajao je, kaže, sukobljene mladiće, kada je osetio oštar bol u grudima. - Kad sam osetio da sam uboden i pogledao, počeo sam da vičem, da zapomažem. Jedan momak iz obezbeđenja mi je pomogao, da nije bilo njega, ne bih bio živ. On je došao kolima po mene i hitno me odvezao u Urgentni - pričao Strahinja.

Martin Nedeljković, folk pevač iz Pirota, brutalno je pretučen 2019. u tom gradu, kada ga je nepoznata osoba napala metalnom šipkom!

- Bilo je prestrašno! Ne daj bože da se ovo ikome desi - kaže uznemireni pevač. On se prisetio kobne večeri i objasnio da ne zna šta bi mogao da bude motiv za njegovo prebijanje.

- Bilo je oko jedan sat posle ponoći. S prijateljem i prijateljicom sam krenuo kući iz lokala. U jednom trenutku mi je prišla nepoznata osoba s crnom fantomkom na glavi, a u ruci je držala metalnu šipku. Zamahnuo je rukom i taj prvi udarac sam uspeo da izbegnem. Počeo sam da bežim niz ulicu, ali me je taj muškarac, dok sam bežao, udario šipkom po telu. Sapleo sam se i pao, a dok sam ležao, on me je udarao - prepričava nemili događaj Nedeljković.

Mile Kitić (68) fizički je napadnut u jednom ugostiteljskom objektu, na svom nastupu!

Mile je poslenji pevač u nizu koji je doživeo pravu neprijatnost na jednom od poslednjih nastupa u jednoj poznatih diskoteci u dijaspori.

Folkeru je prišao napadač, povukao ga je, srušio ga, a potom pao preko njega, nakon čega je brzinom munje intervenisalo obezbeđenje, ali je Mile zadobio povrede.

- Pevam već 48 godina, nikad u životu neprijatnost ni najmanju nisam imao, sve do sada... Znate, ja sam iskusan, čim vidim da je neko ovakav ili onakav, da pokušava nešto, ja ne prilazim... Nema gde nisam pevao, i za vreme rata, a ovako nešto nikad nisam doživeo - rekao je Mile.

Aco Pejović (47) zamalo je pretučen u jednom budvanskom restoranu!

Pejović je neprijatnost doživeo 2016. godine, kada je nakon jednog od nastupa koji je održao na Crnogorskom primorju sa društvom posetio jedan restoran. Naime, u istom restoranu jedan od gostiju nakon kraće rasprave nasrnuo je na Pejovića, a incident većih razmera sprečio je vlasnik restorana koji je razdvojio.

- Društvo za stolom jedva je uspelo da obuzda razjarenog Bulatovića, koji se zaletao i na Pejovićevog prijatelja i na još jednog muškarca - rekao je tada sagovornik.

Maja Berović (32) napadnuta nožem na nastupu, bolesni fan pretio da će ubiti nju i sebe!

Pevačica je doživela pravu dramu u bekstejdžu jednog kluba u Beču, a incident se dogodio u februaru 2019. godine.

Da situacija nije bila nimalo naivna, govori to što joj je muškarac pretio kako će ubiti prvo nju, pa njenog supruga, a zatim presuditi i sebi. Sve se desilo posle nastupa, a završilo se, srećom, bez posledica.

- Taj čovek se predstavlja kao njen vatreni fan, što je i bio, dolazio je na svaki nastup gde god da peva, pisao joj, slao poklone, čak mu je Maja ponekad ostavljala karte. Da nešto nije u redu, postalo im je jasno kada je počeo da joj šalje slike njene zgrade na Dedinju, pa onda kuće u Austriji u Gracu. Bilo je očito da je uhodi. Maju je to uplašilo, a kada je krenuo da je zasipa porukama kako moraju da se druže, inače će on ubiti nju i sebe, Maja se zabrinula i rekla mužu da mu ne dozvole da joj priđe na nastupu - ispričao je izvor nakon nemilog incidenta.

Buba Koreli (30) nakon nastupa pogođen flašom!

Napad na poznatog repera Bubu Korelija dogodio se 2016. godine u jednom poznatom klubu u Doboju.

Policija je tada uhapsila tri lica koja su upala u klub gde je nastupao poznati dvojac Jala Brat i Buba Koreli. Nakon nekog vremena jedan od njih je staklenom flašom u glavu udario Hodžića i naneo mu teške povrede.

Dara Bubamara (43) napravila haos na krštenju!

Pevačica Dara Bubamara doživela je neprijatnost na jednom privatnom slavlju 2017. godine. Naime, ona i par njenih kolega pevalo je na jednom krštenju u Austriji, gde je Bubamara napravila haos u punoj sali gostiju!

Do "frke" je došlo između pevačice i voditelja celokupnog slavlja, kada je on navodno hteo da pomeri Daru iz jednog dela sale u drugi.

- Beži od mene, bre! Ja ne pevam za tebe nego za ove ljude ovde. Mrš! Mrš! Nauči da se ponašaš, bre! - urlala je Dara u mikrofon.

Daru je ovo toliko izbacilo iz takta da se u jednom trenutku uhvatila za flašu, ali su je prisutni sprečili u nameri da napravi veći incident.

Vuk Mob (29) umalo pretučen nakon nastupa u Cirihu!

Pevač Vukadin Gojković poznatiji kao Vuk Mob imao je problema sa ljubomornim dečkom jedne njegove obožavateljke. On je 2017. godine umalo pretučen ispred diskoteke u kojoj je nastupa, a dalji incident sprečilo je obezbeđenje.

- Celo veče proteklo je u najboljem redu, diskoteka je bila puna i atmosfera baš dobra. Kad je Vuk završio sa nastupom, ispred lokala se pojavio lik koji se predstavio kao dečko neke devojke koja je na nastup došla sa drugaricom i bio je jako neprijatan, vikao je i krenuo da nasrće na Vuka, ali ga je obezbeđenje diskoteke smirilo - ispričao je izvor blizak reperu.

kurir.rs

