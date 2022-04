BIVŠI RIJALITI UČESNIK UHVAĆEN U GEJ KLUBU! ODMAH SE OGLASIO: Šta je šokantno?! Bilo je mnogo ljudi sa javne SCENE i ova pevačica

Bivši zadrugar i pevač Bane Đokić poznat je po skandalima, a kako je u vlasništvu njegove porodice i čuveno etno selo u koje odlaze svi zadrugari nakon svake sezone, pevač vešto čuva njihove tajne, a samo neke od njih je razotkrio tokom učešća u petoj sezoni ovog rijalitija.

Međutim, na internetu se pojavio snimak na kojem je Đokić u jednom beogradskom gej klubu. Bivši zadrugar uživao je u muškom društvu.

Bane se oglasio i otkrio da je on bio u klubu, ali i jedna pevačica.

- Apsolutno sam ja, naravno, zašto bi bilo bilo sta šokantno ovde? Volim provod i izlazak, svakako kao što i sami znate, muzikalan sam i takođe u tom klubu se pušta moja pesma i lepo je ispoštovati sa moje strane, jer to je moj budući posao… Bila je i Sara Jo to veče i još dosta kolega sa javne scene. Ne vidim ništa loše ni sporno na snimku. A to šta ljudi oko mene rade, mene ne zanima, dok me neko ne ugrožava sve je super, ja glasam svakako za ljubav - rekao je bivši zadrugar.

