DRAMA GOCE BOŽINOVSKE: Kad me Šijan ostavio, nisam htela da ŽIVIM, bila sam KOST i KOŽA, on mi je SPASAO život

Goca Božinovska sada uživa u luksuzu, ali teško je živela kada se tek doselila u Beograd i stan je delila sa koleginicom Zlatom Petrović.

"Na vratima tog stana je stajala umrlica dede, koji je umro 40 dana pre nego što smo se mi uselile. Obe smo se jako plašile i jedna bez druge nismo smele da uđemo u kuću. Jedno veče se vraćam sa nastupa u stan, a Zlata sva u suzama kaže: "Jedva sam čekala da dođeš, videla sam dedu". Teško smo tada živele, ali bilo je lepo".

Je l ste se vas dve nekad posva dale, jel bilo čarki?

Nikad u životu, ona i ja smo kao prst i nokat, to je prevazišlo i sestrinske odnose, ja nju poredim sa mojom decom. Ona tako kada se iznervira kaže meni u šali: "Šta više ovaj život i ovo sve, toliko smo se naradile vreme je da umiremo, vidi deca kolika su nam, unučići, šta mi više živimo". Kaže mi: "Ja znam kada umrem da ćeš mi ti doći" i ja onda krenem da plačem kažem joj ja da nije i normalna: "Šta je s tobom, ja sam tek sad u punom gasu i planiram opet da se udajem".

Tvoja ćerka Jelena kaže da sa Zlatom deli više tajni nego sa tobom...

Pa dobro, to je negde normalno, moje ćerke mnogo vole Zlatu i drugačije se otvoriš pred nekim drugim nego pred svojom majkom. Mada one meni sve pričaju samo što ja umem da dreknem ponekad, a Zlata im to lepo objasni.

Kad te je Zoran Šijan ostavio zbog druge žene, rekla si da te je spasao Saša Popović. Čega?

Ali bukvalno me spasio, ja sam ceo život njegov dužnik. Ne daj bože da mu išta na ovoj zemaljskoj kugli zatreba, sto godina da ga ne čujem, on zna ja bih došla da ga ljuljam, da ga nosim, dokle god imam snage u rukama. On se prema meni poneo kao brat tada kada sam bila psihički ubijena, slomljena, htela sam da se ubijem. On je svaki dan mene zvao, doduše tad nije bio oženjen, ribice je neke dovodio. Svaki dan sam ja morala da idem kod njega na ručak da bih se ugojila jer sam bila kao kostur. Ana neka je tad radila kod njega, kuvala je i ja ručak nisam smela da preskačem. Držao mi je predavanja, govorio je: Prestani da se ždereš, sekiraš i plačeš. Onda mi je mnogo pomogao i oko prve pesme, prvog albuma, slikanja, sve sam uradila uz njegovu podršku. Ja njega srcem i dušom volim, on je najbolji čovek koji je ikada rođen. On se nimalo nije promenio.

Više se ne viđate i ne družite kao nekada?

Žao mi je zbog toga. Ali tada su nam bila mala deca, mi ih skupimo, sedimo, oni se igraju. To je sad sve kud koji mili moji. Kad se vidimo, mi se lepo ispričamo, ne znači da sad treba da kafenišemo svaki dan. Bila su to lepa vremena i mi smo bili mladi, sada su deca velika, a samim tim i veći problemi, došli i unuci nema se više vremena kao nekad.

Saša je Suzaninog sina prihvatio kao svog, kako se ophodio prema njemu dok ste se svi družili i okupljali?

Pa što ne bi prihvatio, Suzana je dobra žena, dobra majka, dobra domaćica, dobra žena, nije davež. On je jedino sa takavom ženom mogao i da opstane, on pored neke ljubomorne i posesivne ne bi mogao ni da živi. Suzana se nikada nije ponašala kao da je nešto bitna zato što je Sašina žena, kod nje je uvek skuvano, sređeno, prava domaćica, ponaša se normalno. Nije Sale lud znao je on kad je birao šta je izabrao.

Što si odbila da pre tri godine nastupiš na koncertu tvog prvog muža Radeta Vučkoća?

Bila su sva moja deca, ja se ne sećam zašto nisam mogla da prisustvujem.

On je rekao da te je zvao, ali ti nisi došla?

Mi smo u super odnosima, drugari smo. Ako bi ikome otišla, otišla bih njemu na koncert.

Mnogo tvojih kolega je preminulo u poslednjih nekolliko godina Šaban, Marinko, Merima, Marina Tucaković. Kako se nosiš sa tim?

Korona je učinila svoje, mislim da je sve to posledica te bolesti. Strašno je to što se izdešavalo.

Nada Topčagić je odbila nagradu za životno delo jer se uplašila da ne umre.

Ona je lutka, obožavam tu ženu. Kada je vidim na televiziji, sve ostavim i sednem da je gledam, sita se napunim pozitivne enrgije kad je slušam.

Jesi li čula da je Erin unuk uhapšen zbog prostitucije?

Nisam ga zvala, verujem da njegov unuk nije kriv. Koliko znam, on je dobar momak, nije on ništa strašno uradio.

Pisalo se i da je Đani uhvaćen sa nekom prostitutkom iz kataloga?

Koliko godina ga znam nikad nisam videla da on voda neke ribe, ma kakvi. On poštuje svoju porodicu, on se samo šali i lupeta. Slađa uživa pored njega. Ti što pričaju da rade svašta, ti ne rade ništa a ovi što ćute su najopasniji. Ako je Đaniju tu mikrofon i piće on i ne primeti ženski rod. Rekla bih ti ja da je drugačije.

Jel i ranije prostitucija bila toliko zastupljena?

Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Ja odem na tezgu pojavi se neki gazda i pita koliko da ti dam, koliko koštaš. Ja sve mislim priča o tezgi, a on kao ne nego koliko koštaš posle tezge. Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare, odeš u dva sa dva i to ti je to. Ne prihvatam nikako godine, živim pun gas, sve dokle sam zdrava, ja sam mlada ko rosa u podne.

