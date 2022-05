MAJA RAZVEZALA JEZIK O TAJNOJ VEZI SA DARKOM LAZIĆEM! Marinkovićeva priznala u kakvim su odnosima, pa spomenula i Takija!

Bivša zadrugarka Maja Marinović i pevač Darko Lazić nedavno su uhvaćeni zajedno u provodu, a kako je pevač raskinuo sa Barbarom Bobak, mnogi su ih odmah povezali.

Maja je sada rešila da otkrije pravu istinu o njihovom odnosu, pa priznala da li je zaljubljena u njega.

- Bože, mi smo prijatelji zaista. On je mnogo dobar dečko, sve najbolje imam da kažem. Ne volim ljude koji imaju predrusede o drugima, neki ljudi se nađu u problemima... Ja gledam ljude kakvi su prema meni, Darko je dobar prema meni, čujemo se, super je prijatelj i to je to. Ljudi uvek imaju pravo da pričaju i nagađaju - rekla je Marinkovićeva.

Za kraj je progovorila o svađi sa ocem Radomirom Marinkovićem Takijem:

- Bila je frka par dana, ali ja svog oca volim najviše na svetu. Roditelji su jedni, kakvi god da su naši su, a ja imam najboljeg tatu na svetu. Možda su neke moje reakcije ishitrene... Ali nigde ne cvetaju ruže, ko kaže da je sve sjajno i bajno laže - istakla je Maja.

