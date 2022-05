LJUPKA STEVIĆ BEZ BRUSHALTERA U EMISIJI Pevačica dubokim dekolteom prikovala gledaoce za ekrane i nikoga nije ostavila RAVNODUŠNIM

Foto: Printscreen/Magazin In

Pevačica Ljupka Stević se pojavila u emisiji u izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Na samom početku emisije Sanja je gošće stavila na test gde su morale da izaberu koje 3 čarobne pilule bvi popile, da mogu, kako bi olakšale sebi život.

- Prva da izgledam 15 godina mlađe, zapravo da budem mlađa 15 godina. Da imam nekih 20 godina, da dobro funkcionišem, ne bi me zamarale neke stvari kao sada. Ovaj dekolte me ne zamara, ne znam da li gledaoce zamara - kaže Ljupka u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

- Kao žena da jedem koliko želim, a da se ne gojim i da uvek imam sreće, i treća najvažnija stvar, da mogu da se teleportujem - kaže Ekstra Nena.

- Ja sam kao nešto smršala i ceo život imam problem. Ja bih da jedem, ali da se ne gojim, da mogu da čitam misli, čitam odlično, ali nekad je narod teško pročitati i normalno da se teleportujem - kaže Zorica Marković.

- Ne želim da čitam misli, ne želim ni svoje da slušam. Moje želje su da privlačim mnogo novca, da uvek imam sreće i da mogu da se teleportujem - istakla je Kija Kockar.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:47 ZBOG OVOGA NIKAD MOMKA NEĆU NAĆI! Ljupka Stević ŠOKIRALA izjavom: CRNA MRLJA u biografiji!