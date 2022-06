HALID MUSLIMOVIĆ OSTAJE BEZ PORODIČNE KUĆE?! Ljubavnica mu došla glave, Sonji duguje 100.000 €, isplivali svi DETALJI!

Sonja Bašić, bivša ljubavnica Halida Muslimovića dobila je pevača na sudu u Doboju za klevetu, vređanje i povredu časti zbog čega će on morati da joj isplati oko 2.500 evra! Međutim, ona se tu ne zaustavlja i sudiće se dok pravda ne bude zadovoljena, pa ih tako očekuju još dva ročišta!

- Halid sada mora da plati za vređanja, nema imena kojim me nije nazivao, govorio je da poslujem van zakona, da radim sa narkoticima, ma sve i svašta. Prijatelju, što kažeš to i dokaži. Sada me čekaju dva mnogo bitnija ročišta, prvo je za nanošenje telesnih povreda, a potom i za kuću. Pošto je sud presudio da mora da mi vrati dug od 100.000 evra, on je porodičnu kuću prepisao na ćerku, ali postoje dokazi za sve, tako da sad i sa njegovom ćerkom imam ročišta po tom pitanju. Ono što je sigurno, ne smeju da je prodaju, niti da stavljaju pod hipoteku dok se proces ne završi - kaže Sonja za Svet, a prenose mediji i dodaje:

- Bila sam dobra dok sam mu školovala decu, vodila hotel, plaćala račune, ali sad mora to sve da vrati. Ali, nisam mu ja jedini problem. Postoji još jedna žena koja živi u Beču, a potražuje od njega 50.000 evra duga. Ne znam šta će da radi i kako će da se snađe, ali to već moj problem nije. Ja sam mu čak ovde u Australiji organizovala turneje da zaradi i da vrati deo duga, ali on ni to nije znao da poštuje. Sad uzima po 2.500 evra za nastup, prošlo je vreme slave kada je mogao da se obogati. Nije on Lukas da zarađuje kao ranije - zaključila je ona.

