NEMOJ DA ME PITATE ZA DEVOJKU! Žika Jakšić u strahu, plaši se da mu zli jezici ne POKVARE vezu sa zanosnom brinetom!

Da ljubav ne zna za godine još jednom je dokazao Žika Jakšić koji je posle razvoda od Dajane Paunović ponovo u vezi sa dvadeset godina mlađom devojkom.

Naime, devojka Žike Jakšića zove se Tijana Mijailović, iz Kraljeva je i bila je u braku sa nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde sa kojim ima sina. Žika i Tijana u javnosti su se prvi put pojavili prošle nedelje na jednoj privatnoj zabavi, a Jakšićev prijatelj otkrio je da ga je nova ljubav „dovela u red“.

Iako je zaljubljen do ušiju, Žika svoj emotivni život nije želeo da komentariše, a za to je imao i važan razlog.

- Jao nemoj da me pitate za devojku. To je moj privatni život, ne bih da to komentarišem. Pričanje o tome ne bi moglo tome da doprinese, samo bi moglo da pokvari. Ne osećam se dobro kao vašarska nasta - rekao je kratko Žika za Svet, a prenose mediji.

