LUKAS JE NAKAZNI PACOV I DROGIRANI DEDA: JK žestoko napala Acu, folker joj odbrusio da je KROKODIL s kojim nije hteo da ima SE*S!

Jelena Karleuša i Aca Lukas već dugo nisu u dobrim odnosima, a sve je kulminiralo kada je izbio skandal oko pesme Milice Pavlović "Provereno". Bivši prijatelji posvađali su se putem Instagrama i tada jedno drugom uputili najbrutalnije uvrede, a posle nekoliko dana pauze, nastavili su sa ratom.

foto: Damir Dervišagić

- Zamolila bih dilere droge kod kojih narkoman Lukas kupuje, da mu sipaju malo više mišomora da konačno overi nakazni pacov i oslobodi planetu svoje bolesne mržnje prema ženama - napisala je Jelena.

Lukas joj nije ostao dužan, pa se oglasio na Instagramu.

- Pošto si i dalje bezobrazna i ničim izazvana nastavila da me pljuješ, gospođo krokodilske face, sad ćemo da pustimo još jednu pričicu, koju lično znam i za koju sam ti lično pomogao.

Tada je otkrio da joj je navodno pomogao da prikrije aferu s jednim vaterpolistom.

- Pošto je narkomančina poludela i nisu mi javili da sam umro pre deset godina, evo sad ću da joj se javim da sam živ i dalje, i to prilicno živ, a to ćeš i da osetiš. Šta ćemo da radimo, Karleuša, sa vaterpolistom koji je uhvaćen kako se isparkirava iz tvoje garaže, gde sam lično ja na "Zvezdama Granda" urgirao da te slike ne izađu? A ti si se na kraju od muke napila od belog vina, ako se sećaš, gde smo posle morali i da te treznimo - rekao je Lukas.

foto: Kurir televizija

Tada je i zapretio da slike i dalje mogu da izađu.

- Ali sam ti to rešio i te slike nisu izašle, što ne znači da neće, ako se budem potrudio. Nastavi da me nazivaš narkomanom, pa će tebi narkoman da pokaže koliko si ti jedno čedno stvorenje za primer. Sram te bilo! A što se tiče narkomana, koliko dilera hoćeš da ti dovedem koji su donosili robu tebi i tvom mužu B.K. da se malo počastite u pauzi tvog seksualnog obitavanja sa telohraniteljima u službenim vozilima? Što se tiče tvog animoziteta koji pokazuješ u poslednje vreme prema meni, mislim da, osim dugogodišnje ljubomore zbog toga što sam u ovom poslu uspešniji od tebe barem pedeset puta, ima tu još nečega. Očigledno te boli to što se ja, kada si ti u pitanju, godinama pridržavam onoga "nije j*** ko nije hteo". Znam ja da tebe boli što sam ja u grupi (doduše maloj) onih koji nisu hteli, ali izvini - prvi je razlog tvoj gabarit (nalik kontejneru) i mnogo toga drugog vezano za izgled, ukusi su različiti, izvini. Ali, najbitnije od svega je to što je opšte poznato da sam ja odnos imao isključivo i stoprocentno sa osobama ženskog pola. Svi dobro znaju da moja seksualna orijentacija ne preferira osobe transrodne seksualnosti. P.S. Od olimpijskih sportova do sada su obuhvaćeni fudbal i vaterpolo, sledi košarka i ostali sportovi, zavisi od tebe - napisao je Lukas.

Nakon toga, Jelena nije želela da nastavlja rat s Lukasom, već mu je odgovorila:

- Neću više odgovarati drogiranom dedi Lukasu. Mučenik je za žaljenje, znam da je mator, nebitan, davno "mrtav", ali sam alergična kad takvi skotovi napadaju žene, a svi ćute. Nisam naučena da ćutim. RIP narkiću - napisala je ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs

Bonus video:

00:26 Aca Lukas đuska uz pesmu Milice Pavlović