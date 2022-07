S*KSI MARINA SAMUJE NA MORU! Viskovićeva se sklonila od gužve i pogleda pod baldahin, MUŠKARCA pored nje nema NI NA VIDIKU!

Marina Visković boravi u Crnoj Gori zbog nastupa, ali dane koristi da se što više odmori. Za razliku od mnogih kolega koji samo dođu, otpevaju svoje i vrate se kući, ili pak ne izlaze iz sobe, ili samo svrate do hotelskog bazena, ona odlazi na plažu.

foto: Dušan Panajotović

Ali, i Marina izbegava gužvu, pa za relaksaciju koristi jednu od elitnijih, na koju ne može baš svako da uđe, međutim, i pored toga, nije mogla da umakne paparacu Kurira.

foto: Dušan Panajotović

Mi smo je uslikali najpre ispod baldahina, gde se sklonila od ostalih gostiju hotela koji koriste tu plažu. Ono što nam je prvo zapalo za oko jeste da zgodna Marina pored sebe nema nijednog muškarca. Ona samuje na plaži, čime je pokazala da zaista priča istinu da nema dečka već duže vreme.

1 / 7 Foto: Dušan Panajotović

Viskovićeva se prvo mazala kremom, posebnu pažnju je posvetila svom licu, a onda, kada joj je baš bilo vruće, otišla je da se rashladi pod tušem. Dok smo mi bili tamo, u more nije uskakala. Ona je odabrala bikini u kojem su njene obline došle do izražaja, ali s obzirom na to da se i na plaži izolovala, malo ko je mogao to i da vidi.

foto: Dušan Panajotović

Kurir.rs/D.P.

