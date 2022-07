OVO JE STAN ACE SOFRONIJEVIĆA OD 150 KV U STROGOM CENTRU BG! Sobu u kojoj je spavao s babom zamenio LUKS kutkom za neženje (FOTO)

Aca Sofronijević, koji je gotovo do punoletstva delio sobu sa bakom, trudom i radom uspeo je da pazari sebi prostran stan od čak 150 kvadrata u kom najviše vremena provode on i njegova devojka, voditeljka Sanja Ćulibrk, a povremeno mu u goste dođu i članovi porodice, rođaci i roditelji sa kojima sedi u svom dnevnom boravku.

- Mnogo mi znači što sam uspeo da sam sebi obezbedim krov nad glavom. Do 18. godine sam živeo sa bakom u dnevnoj sobi i nisam imao svoju sobu. Kad sam bio mali, uvek sam maštao da imam svoj prostor gde mogu da mi dođu prijatelji, da bude komforno. Ovo je malo veći stan, od 150 kvadrata, sa garažama, ali ogromnim odricanjem i radom uspeo sam da ga priuštim. Hvala bogu i hvala roditeljima koji su bili uporni da me nauče da poštujem svaki dinar, ali i svoj posao, pa je iz toga i ovo proisteklo - prokomentarisao je ranije Sofra.

Budući da voli open koncept sistem uređenja, muzičar nije želeo da deli kuhinju od trpezarije i dnevnog boravka, naprotiv jedno proizlazi iz drugog te se sam prostor čini daleko većim nego što jeste. Stan je još uvek u fazi pripremanja,a pomoć pri uređenju Aca je dobio od svog kuma.

- Unajmio sam svog kuma Aleksandra koji je arhitekta i sve sam mu prepustio da on to uredi. Sve je napravio kako sam zamišljao, tako da mi je ceo stan divan, mogu da uživam i da mi bude lepo - objasnio je on a potom sa javnošću podelio kakav mu je bio osećaj kada je prvi put kročio u svom lepi dom:

- Nisam mogao da verujem da je zaista moj. Još je bio u fazi izgradnje, više puta sam dolazio da bih shvatio taj osećaj - da je to stvarno moj stan. Stvarno mi je bilo neverovatno da sam uspeo sebi to da obezbedim i da to bude stan u Beogradu, u centru grada. Doskoro nisam verovao da je moj uopšte.

Posebnu pažnju on je posvetio kupovini zvučnika, te tvrdi da tu gde ih je postavio će najverovatnije i provoditi najviše vremena jer je muzika njegov život, što se kuhinje tiče u nju ne zalazi mnogo, jer ne ume da kuva, niti voli, ali zato obožava da obilazi okolne restorane.

- Često sam van kuće i onda mi je lakše da kupim nešto napolju ili živim na dostavama. Mnogo više volim da to slobodno vreme provedem napolju, na plivanju, u sportu ili druženju, a ovde kupim nešto čemu je potrebno minimalno vremena za spremanje. Moja devojka ima običaj tu da kuva, ono što zna i što njoj treba, pa ponekad gricnem i neki njen specijalitet - otkrio je harominkaš.

