MENADŽER JE HTEO DA ME UBIJE: Pevačica zbog HOROSKOPA htela da otkaže nastup, pisalo da ne sme da LETI AVIONOM

Pevačica Aleksandra Mladenović, iako je oduvek znala da će biti pevačica, astrologija je njeno polje interesovanja i nešto što bi joj eventualno bio plan b u životu.

- Ja čitam stalno horoskop, volim to da čitam. Ako mi se ne sviđa taj koji sam pročitala ja uđem na drugi portal i i taj se važi.. Astrologija me zanima, ja sam možda nekad želela i da se bavim time. Prvenstveno verujem u Boga, ali ovo mi je hobi - otkrila je nedavno pevačica.

S obzirom na to da ovu rubriku nikada ne preskače, priznaje i da se poprilično razume kada su u pitanju znakovi, te joj drugarice često traže i da im protumači određene karakteristike.

- Nadam se da ljudi posle ovoga neće da mi pišu za konsultacije - našalila se ona nedavno u emisiji "Grand magazin".

Ona se prisetila i jedne situacije kada je zbog horoskopa umalo otkazala nastup.

- Jedne godine sam imala prekookeanski let, a u novinama je pisalo da ne smem te godine da letim. Ja sam odmah zvala menadžera da mu to kažem, on je poludeo i rekao mi da sam luda i da već imamo zakazno da radimo svadbu na Arubi i na kraju sam otišla i evo vratila se čitava. Inače se plašim letenja, to znaju i ptice na grani - ispričala je Aleksandra.

