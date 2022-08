KEBA PRODAJE RODNU KUĆU U LOZNICI Komšije osule paljbu po pevaču i otkrile šta radi: STALO MU JE SAMO DO PARA, SRAM GA BILO!

Rodna kuća Dragana Kojića Kebe u Loznici nalazi se preko puta vašarišta, a otkrivaju folkerove komšije, on tamo godinama ne dolazi niti se interesuje za sve ono u šta su njegovi roditelji ulagali i navodno planira da je proda.

- Kebu dugo nismo videli. Ovde je živeo do osamdesetih, međutim, kada mu je majka, koja je održavala čitavo imanje, preminula, slabo je dolazio. Mislim da posle njene smrti nije ni bio, što je strašno. Njegovi su se trudili da podignu veliku kuću, da mu ostave što više, ali on je bezobrazan i sve je to zapustio. Nije mogao ni kapiju jednu da stavi, da ogradi imanje s ulice. Sram ga bilo - počeo je priču jedan od komšija koji s folkerom nije u dobrim odnosima.

foto: Kurir Televizija

- Imao je mnogo podstanara koji su održavali kuću i okućnicu, ali duže vreme nema nikoga. Nismo u dobrim odnosima, naljutio se što njemu nisam ponudio plac jer je želeo da se proširi. Sad, kada vidim kako se ponaša, dobro je što mu nisam prodao imanje. I on bi to prodao, kao i sve ostalo. Njemu je samo stalo do para i lickanja, ne interesuje ga koliko su znoja njegovi roditelji ovde ostavili dok su sve sagradili.

Inače, Kebina porodična kuća nalazi se na oko tri kilometara od centra grada i u okolini je bilo dosta kuća koje su napuštene ili su na prodaju, pa se folker očigledno odlučio da uradi isto.

Podsećamo, Kojić sa suprugom Oljom živi na Bežanijskoj kosi, u jednoj od čuvenih karingtonki. Olja je kuću od 330 kvadrata s bazenom i velikim dvorištem s pažnjom uredila.

Kurir/ Republika.rs