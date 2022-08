MALI PAĆOŠ, TON U D*PE NE MOŽE DA UBODE! Karleuša popljuvala kolege, a NAJBRUTALNIJE ponizila NJEGA!

Jelena Karleuša nije birala reči o svojim kolegama koji su prethodnih dana nastupali na jednom muzičkom festivalu u Beogradu.

Ona se na Instagramu svojim pratiocima obratila podužim statusom, koji je objavila uz snimak svog prošlogodišnjeg nastupa na istom festivalu.

foto: screenshot

Njoj se većina učesnika nije svidela, dok je prema njenim rečima, njen prošlogodišnji koncert "obišao svet".

- Let it burn! The more you burn, the more you shine! U znaku tek proteklog Music week-a u Beogradu, da pogledamo jedan mikro segment mog koncerta na Music Week-u od prošle godine koji je obišao svet.. a imam potrebu da napišem par reči o ovogodišnjim izvođačima. Uz par časnih izuzetaka, izvođaci su publiku počastili bednim scenskim nastupima bez ulaganja i ideje, tužnim plejbekom, vokalnim netalentom na nivou zajebancije, prijavim patikurinama i majčurinama, stomačinama i bradurinama, pokušajem scenskih kostima kao sa crteža osobe koja opisuje psihijatru svoje noćne more, utripovanim ponašanjem superstarova iz Pržogrnaca i kompleksima inače gladne, pa na momenat nahranjene gladne dece Bijafre, sa uloženim trudom i sredstvima u vrednosti od 100 evra i pružanju publike manje - više TEŠKE KRINDŽINE - započela je JK, pa dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Od svih koji su bili 3 dana na onoj lepoj i ni malo upotrebljenoj sceni, u ovom poslu ostaće njih par. Ako i toliko. Ostali će okusiti gorki ukus zaborava već u narednih 6 meseci, taman dok klinci godišta 13-15 ne napune godinu više i ne ukapiraju kakvo je to ustvari sranje u svakom smislu. Blamantno pružanje ničega, i zato zaslužujete da se vratite tamo odakle ste i došli, u san da ste uspeli. 5 minuta slave može imati svako, kao vi, ali trajati može samo onaj koji ulaže krv, znoj, novac, srce, muda, mozak, želju, trud i volju. Svi zajedno da se skupite, niste jedna prava velika zvezda koja sija. Opet kazem, ČAST izuzecima - napisala je Karleuša.

1 / 5 Foto: ATA Images

Ona se zatim posebno obrušila na Mihajla Veruovića Vojaža, koga je nazvala "malim paćosom".

- Posebno mi je zasmetao neki mali paćos koji je ladno izgovorio da jedva podnosi pritisak slave i da je postigao sve što se postići može, a ja ne znam ni kako se zove, ali sam čula da ton u dupe ne može da ubode! Neće ni mama znati kako se zove do Nove godine. POŠTOVANJE PUBLIKE, LUDAČKO ULAGANJE I ODRICANJE, ZDRAV RAZUM I NOGE NA ZEMLJI -to je ono zbog čega se traje zauvek. Hvala na pažnji! - završila je Karleuša u svom stilu.

Kurir.rs/A.Panić

Bonus video:

00:28 Jelena Karleuša intimne delove prekila trakom