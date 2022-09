"NAŠA LINIJA JE ZA SOBARICE, STJUARDESE, KUVARICE, BALERINE": Lepa Brena otkrila koliko će koštati čarape i dala savet svim ženama

Pevačica Lepa Brena progovorila je o svojoj liniji čarapa "Lady B" zbog koje je napravila promociju.

Ona je odmah priznala da joj je samopouzdanje veoma bitna stvar.

"Moja velika sreća bila je što sam imala majku koja je ceo život radila na mom samopouzdanju. Kada imate takvu familiju i prijatelje, to je velika stvar. Ako to ne može, potražite psihologa, nekog ko može da vam pomogne da verujete u sebe i poštujete sebe", rekla je Brena, a na pitanje kako se u braku održava strast, kaže da se to radi mentalno.

Mnoge je zanimala i cena čarapa.

"Ona cena koju je Evropa, koju su Italijani predlagali da čarape koštaju sto evra je nemoguća za Balkan. Biće od 20 do 30 godina maksimum. Ja bih više volela da se proizvod masovno kupuje, nego da mogu da ga kupe retki. Naše čarape su za svaku ženu, za sobarice, kuvarice, stjuardese, pevačice, balerine... Za sve žene koje imaju problem da stoje na nogama ove čarape su idealna priča", kaže Brena i nastavlja o porodici:

"Mi se svi viđamo kad imamo slobodno vreme, Aleksandra radi mnogo, Filip je zauzet, Boba je više bio u Italiji nego kući zbog realizacije projekta, ja sam svaki petak, subotu na koncertima, jako sam se uželela da ih vidim i zagrlim, kao u filmovima. Velika stvar je raditi posao koji voliš."

