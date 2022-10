OD LJUBAVI NA PRVI POGLED DO PREVARE, POROKA I MRŽNJE! 2 ISTINE o braku i razvodu Goce Tržan i Ivana Marinkovića!

Ni nakon 11 godina od razvoda braka Goce Tržan i Ivana Marinkovića priča o njihovom odnosu ne jenjava. Iako pokušava da izradi svoje ime, Ivan će izgleda zauvek nositi epitet ''Gocinog bivšeg muža''.

Brojni skandali su ih pratili tokom braka i nakon njega, a priča o početku njihove ljubavi je nesvakidašnja. Naime, Marinković je bio Gocin veliki fan, a to nikada nije ni krio.

foto: Ana Paunković

- Iskreno, bio sam veliki Gocin fan, jedva sam čekao da je upoznam! Počeo sam da radim kao konobar u jednom kafiću u Beogradu 2005. godine, a uporedo sam prodavao firmiranu garderobu u butiku, gde mi se ostvarila velika želja! Goca je jednog dana došla tu i tad smo se prvi put videli. Onda je često svraćala i kupovala stvari od mene. Poverila se našoj zajedničkoj drugarici da joj se dopadam i tražila joj moj broj telefona - rekao je za medije Ivan koji je istakao da nije verovao da može da je smuva.

- Nisam ni sanjao da ću uspeti da je smuvam, a kamoli da se oženim njom. Prvi se*s nam je bio u Domu skindikata, ali ne bih otkrivao tačno u kom delu dvorane i kako je sve izgledalo...

foto: Printscreen Youtube

Ubrzo su se venčali, a 2007. godine su dobili ćerku Lenu.

- Ubrzo posle venčanja, u aprilu 2007. Goca se porodila i dobili smo ćerku Lenu. To su bile godine kada smo se mnogo voleli. Priznajem, imali smo dosta trzavica i padova u braku, ali i mnogo lepih momenata, koje ću pamtiti ceo život - iskren je bio Ivan.

Sa druge strane, tokom godina braka Goca je isticala kolika joj je podrška suprug, kao i da između njih strasti imao kao i prvog dana, a da svađa ima kao i u svakom braku, te da su sve krize uspeli da prebrode i da nije bilo razmišljanja o razvodu.

- Sigurno takvu stvar ne bih krila jer ne bih mogla da živim u farsi. Ivan je uz mene šta god da radim, i kritikuje me i pohvali kada to zaslužujem. Porodica mi nije nanela nikakvu štetu kada je reč o mojoj karijeri, uprkos tome što menadžeri pevačice često savetuju da takve stvari drže podalje od publike kako ne bi ostale bez posla - rekla je tada Goca za Story i dodala da veruje da su se izborili sa svim problemima.

- Da. Suprug mi je velika podrška i moj glas razuma. Moram priznati da je često u pravu, ali mene to saznanje užasno nervira i strašno se ljutim kada mi drži pridike, ne zato što mislim da mi ne želi dobro, već me pogađa što nisam najbolja u svemu.

Tokom bračnog života, Ivan se susreo sa ozbiljnom bolešću, a Goca mu je u jednom trenuku spasla život.

- Ta njegova bolest je encefalitis, odnosno upala mozga, zbog koje se on u tim situacijama ponašao kao životinja i nije mogao da kontroliše postupke. Ispadala mu je hrana iz usta, red reči u rečenici mu se pomeša. Bukvalno sam mu spasla život tada, on kao ranjena životinja, muli, opirao se, tad sam dojila, kada je došla Hitna, i policija ga je morala odvesti zbog manifestacije bolesti. Vezali su ga lisicama i u gaćama izveli, policija je rekla da je za "Lazu", da ga vode tamo, ta bolest ostavlja nenormalne posledice, bio je na aparatima, kao u komi - rekla je ona u emisji ''Preživeli''.

foto: Ana Paunković

Oni su zajedno u jednom intervjuu isticali koliko se vole, govorili o strasti i prevari za koju su tvrdili da ne postoji u njihovom odnosu, a onda se desio preokret. Njihov razvod odjeknuo je u javnosti kao bomba, a na Ivanove optužbe da je uhvatio Gocu u prevari šokirale su mnoge, dok je Tržanova tvrdila je do kraha braka došlo jer se Ivan odao porocima.

– U jednom momentu počeo sam da se ponašam kao detektiv. Pratio sam je i nahvatao je sa drugim muškarcem na delu! Pokušao sam da pređem preko toga, ali nisam uspeo… Zbog toga smo se i razveli. Zanimljivo je da je ona prva podnela zahtev za razvod iako sam je ja uhvatio u neverstvu. Priznajem da mi nije bilo lako zbog našeg rastanka. Porodice su pokušale da nas pomire, ali bezuspešno – rekao je tada Ivan, dok je nedavno Goca istakla da joj je Marinković napravio pakao od života.

Ivan Marinković optužio Gocu da ga je varala

- Posle svega nisam mogla da živim s nekim ko pije, kocka, mada i nisam znala ništa o tome, htela sam da popravim to sve, on nije imao kapacitet da svari mene i moju energiju, zato je bio nesrećan sa mnom, nisam u fazonu zato da je on kriv, oboje smo jer sam ja sipala pet litara vode u ovu malu čašu, koja nije mogla to da primi, preliva... Iako smo se dogovorili da bude bez medija, želeo je možda osvetu, i dalje sam, 11 godina posle, maltretirana, ja mogu da kukam sad, ali opet bih sve isto zbog ćerke. Ona je oplemenila mene u svakom smislu, sad ima 15 godina i vrlo je pri sebi. Ivan je njoj samo biološki otac. Onda smo dobile Rakija našeg, koji je voli, nekad kažem, više nego ja. Čak želi da studira produkciju jer je videla od Raše - rekla je za Telegraf Goca.

Te 2011. godine kada su se razveli, Goca i Ivan su se međusobno krivili za razvod, a njihovo prepucavanje je postao i medijski rat.

– Baš kao ni Ivan, ni ja nisam želela da dođe do ove situacije. Zna se da je za tango potrebno dvoje, pa i razvodu doprinose dvoje ljudi. Nije mi teško da priznam da sam kriva, ali svakako nisam jedina kriva, baš kao što nisam varala Ivana. Sad nije važno ko je koga ostavio, jer to neće promeniti stvar. Nemam nameru da sedim skrštenih ruku dok me pojedinci predstavljaju kao preljubnicu, jer ja to nisam. Da sam želela da varam, sigurno bih odavno izašla iz braka - pričala je tada Tržanova, dok je Ivan tvrdio da se upravo ona nije dovoljno trudila.

foto: Damir Dervišagić

Goca Tržan o Ivanovim optužbama da ga je varala – Sve bih dao da spasem porodicu i u najtežim trenucima, ali neko drugi nije takav. U ovom slučaju moram da kažem da Goca iz sebi znanih razloga nije bila spremna da nešto popravi. Primetio sam da dete već uviđa neke razlike u načinu života. Ja sam taj koji odlazi, ja sam taj koji je ostavljen i sada u svakom slučaju postoji mogućnost da dete pomisli da sam ja napustio nju i Gocu. Ne znam nijednog muškarca koji se nije opijao posle razvoda sa ženom. Glupe su priče o tome da mi je Goca zatvarala vrata, da sam plakao ispred stana i slično.

Ivan nije ostao ni u dobrim odnosima sa ćerkom Lenom, a nedavno je istakao da bi voleo da izglade odnose.

– Lenu nisam video četiri godine. Komuniciramo preko poruka, ali ona nema želju da me vidi i ne želim da je opterećujem time. Javi mi se ponekad i pošalje mi poruku. Nedavno mi je pokazala šta je nosila na maloj maturi. Voleo bih da se ponovo zbližimo i češće viđamo.

kurir.rs/republika.rs

