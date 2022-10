BIĆE BELAJA! Muž Ivane Šašić ulazi u Zadrugu, nastaće potpuni haos kada se bude pojavio na IMANJU

Ivana Šašić poslednjih dana vodi rat s bivšim mužem Bojanom Simićem, koji uskoro ulazi u rijaliti "Zadruga".

Tada će tek da nastane haos. On u šou ulazi zahvaljujući zajednici s poznatom pevačicom, koja je već angažovala advokata za svaku njegovu izgovorenu reč.

foto: Printscreen/Pink TV, Nemanja Nikolić

- Za sve što je moj bivši muž izrekao o meni ide tužba! Njemu se, izgleda, ostvario životni san, da bude deo javnog sveta i tih nekih priča. Uvek je želeo da bude viđen i popularan, a da bi to mogao, treba da ima zanimanje, kvalitete, da poseduje nešto u životu da bi mogao da stane uz neke ljude. Molio me je da uđe sa mnom u četvrtu sezonu "Zadruge", tada sam ja ušla da vratim dugove. Javnost će videti ko je on i kakav, a ja za sve što budem govorila imam dokaze - rekla je Šašićeva za medije.

foto: Printscreen/Facebook, Printscreen/Pink TV

Do sukoba između Ivane i Bojana je došlo kada je ona saznala da je neveran. Ona je u avgustu podnela zahtev za razvod, a Bojan je pre nekoliko dana istakao da je sada srećan što sa Ivanom nema dete, jer je video kakav je čovek i da s takvom ženom "ni kamen ne bi imao, a ne dete". Njih dvoje su bili na korak od pomirenja, o čemu je i pevačica pričala nekoliko nedelja nakon što je javno obelodanila da je muža uhvatila u preljubi. Međutim, na kraju je shvatila da ne može da pređe preko njegove prevare i odlučila da se raziđu.

foto: Printscreen/Magazin In

Lj. S.