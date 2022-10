PORODICA JANKOVIĆ OČEKUJE POBEDU: Da li je podrška profesionalnog kuvara ključna za pobedu saznajte danas od 18 časova

Ovog utorka očekuje vas nešto drugačija epizoda popularnog kulinarskog šou-programa s tim da je sin Miloš profesionalni kuvar. Snajka Ivana i majka Radmila spremne su da pokažu zavidna kulinarska umeća i porodici Janković obezbede pobedu.

Ivana je iz velike ljubavi prema modi krenula da se bavi modnim dizajnom. U slobodno vreme voli da ide na trčanje i da vozi bicikl, a najviše uživa u kuvanju. Miloš je veliki je ljubitelj sporta, a naročito voli da prati i igra fudbal. Ističe da mu je posebno zabavno da kao profesionalni kuvar pomaže Ivani u kuhinji. Majka Radmila je penzionerka, obožava cveće i putovanja. Majka i snajka su u odličnim odnosima i često kuvaju zajedno.

Gledajte još jednu uzbudljivu epizodu popularnog kulinarskog šou-programa i saznajte kakve su to specijalitete pripremile Ivana i Radmila danas od 18 časova, a da li su ove nedelje one pobedile i odnele ček u iznosu od 100.000 dinara kući otkrijte u subotu u 17.10 časova na Kurir televiziji. Pričaće se! Takmičare u novom ciklusu čeka i nekoliko novih pravila. Pet porodica tokom jedne nedelje, osim nedeljne novčane nagrade od sto hiljada dinara, mogu da osvoje i dnevnu nagradu, ali samo pod jednim uslovom - da se međusobno dobro poznaju i da znaju put do srca supruga i sina.

Izbor jela koje majka i snajka treba da pripreme u ovoj sezoni nije lak. Najizazovniji deo novog ciklusa je i dalje kako se dopasti drugim majkama i snajkama. Pratite takmičenje “ Majke i snajke” od ponedeljka do petka u 18 časova, a proglašenje pobednika nedelje subotom u 17.10 časova na Kurir televiziji! Pričaće se!

