ANĐELA VEŠTICA SE UDALA?! Starleta promenila PREZIME i zaintrigirala sve na mrežama, rekla DA dečku? (FOTO)

Bivša rijaliti učesnica i starleta Anđela Veštica priznala da je da uživa u ljubavi sa mlađim dečkom, tiktokerom Nenadom Sekulićem.

Anđela je ovaj put mnoge zaintrigirala kada je objavila da poseduje drugi profil, a na njemu je postavila prezime dečka kraj svog imena.

foto: Printscreen/Instagram

To je kod fanova izazvalo sumnju da su se njih dvoje možda tajno venčali i da je Anđela rešila da okrene drugi list u svom životu.

Inače, Nenad je otvoreno govorio o vezi sa Anđelom, zbog koje su ga mnogi osudili.

foto: Printscreen tiktok

- Niste videli neki deo nje koji sam ja video i tu se priča završava. Vezu sa njom nemam razloga da krijem, treba da gledate sebe i da radite ono što vama odgovara i ja to upravo radim, sa njom sam jer mi to odgovara, iako to mnogi osuđuju. Želim da budem sa njom. Svako ima svoj život, nemam razloga ništa da krijem - rekao je Nenad.

Kurir.rs

Bonus video:

00:45 ANĐELA VEŠTICA RASKRINKALA FRANA POSLE AFERE: Nisi znao da izađeš iz kola koliko si bio NADUVAN, sišla sam da vidim da nisi UMRO