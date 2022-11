MELINA I HARIS IMALI ŽESTOKU SVAĐU U BUTIKU! Kreatorka mu BRUTALNO odbrusila: "Jesi li ti to STIPSA?!"

Modna kreatorka Melina Džinović priznaje da je i privatno opčinjena modom, te da je jednom u radnji imala žestoki sukob sa suprugom Harisom, zbog šopinga.

– Ja sam bolesnik i zaljubljenik i kolekcionar tašni. Treba da iskontrolišem sebe, ali dobro je što ne kupujem trendovske stvari nego i ono što izvučem od pre deset godina može da se nosi, to su klasične stvari koje uvek mogu da iskoristim, in su – priznala je Melina u emisiji Šou Goce Tržan.

Melina i Haris nikada nisu imali isti pogled na modu, a koliko se po tom pitanju razlikuju uspešna kreatorka je objasnila ispričavši anegdotu vezanu za kupovinu i farmerke.

– Zadnje dve godine imam farmerke i srećna sam. Kad sam 2003. godine sa Harijem bila u Parizu, to ne možeš da odoliš… Bili smo u Dioru i ja ne mogu da se odlučim između troje cipela. Pri tom, ja sam slon, ja sam trudna i ne mogu da stanem na štikle… I meni Hari kaže: „Ženo, šta će ti to, mlada si, lepa si, pogledaj tu kosu, to lice. Obuci starke, obuci farmerke, zaveži konjski rep, ne treba ti ništa, koristi tu mladost. Ja se okrenemi kažem mu: „Jesi li ti to stipsa, jel ti to meni pričaš da nećeš da mi kupiš?“ Čovek je samo rekao: „Bože sačuvaj, kupi sve, neću da se raspravljam“. Posle je on meni objasnio, nakon četrdesete godine treba skuplja garderoba ,da te podigne, ali mladost treba iskoristiti, biti neopterećena i uživati. A ja sam celu mladost provela misleći da mi nešto fali, pa sam naučila to da cenim tek kad sam izgubila – kaže Melina pa nastavlja:

– Haris je bio u pravu, ali to je mladost, sve mi treba, u tri boje mi treba, kako ću bez toga da živim. On nije materijalista, on ne nosi sat, ali pedanterija je neviđena, kad se crno ispere to nije više crno. I konformista je, mora da mu bude udobno, brendovi ga ne zanimaju i za njega je to porez na budale – ispričala je Melina.

