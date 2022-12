MORAĆU DO KRAJA SVOG ŽIVOTA DA RADIM! Vesna Zmijanac progovorila o nacionalnoj penziji: Da sam je tražila SIGURNO BIH JE DOBILA

Nacionalnim penzijama nadaju se mnogi estradni umetnici, ali ipak neće svi imati priliku da je dobiju.

Vesna Zmijanac je u svom gostovanju za Puls Srbije na Kurir televiziji otkrila šta ona misli o nacionalnoj penziji.

- Nisam pratila, nisam ni zagledala zašto su oni zaslužili a mi nismo. Ali neka njih, ti koji dobiju nacionalnu penziju nemaju i neki drugi izvor prihoda. Mi još uvek dosta dobro radimo i mislim da ću do kraja mog života raditi jer drugačije neću moći. Ja kažem neću više i ne mogu i onda budem kući 7 dana i razbolim se. Čim uzmem mikrofon i zapevam meni posle toga nije ništa i to tako traje 3-4 dana do sledećeg pevanja. Što znači da pevanje leči - istakla je Zmijanac.

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li pevačica misli da bi dobila nacionalnu penziju da se prijavila.

- Ti koji primaju nacionalne penzije moraju da imaju zasluge. Da sam se bavila time sigurno bih dobila i ja. Videla sam da za nju treba prema nekom spisku hiljadu i nešto koncerata, solistički što i ja imam. Mada ja to nikada nisam tražila, ja imam normalnu penziju što sam sama sebi uplaćivala. Takođe i dosta toga stiže sa mog Youtoube kanala što mi je obezbedila Nikolija. Dugo je do tada neko drugi to uzimao - rekla je Zmijanac.

