OGLASIO SE SLOBA I OTKRIO KADA BEBA STIŽE NA SVET! Pevač ne može da dočeka ROĐENJE SINA!

Sloba Radanović uskoro očekuje bebu, a domaća javnost sa nestrpljenjem očekuje lepe vesti.

foto: Kurir televizija

Pevač se usled navoda da je Jelena stigla u bolnicu, oglasio i objasnio da beba može svakog trenutka da dođe na svet i da se porođaj očekuje do kraja nedelje.

- Ne znam odakle priče da smo u porodilištu, evo Jelene kod kuće (smeh). Porođaj će biti do kraja nedelje, verovatno - ljubazno je poručio Radanović.

foto: Printscreen/Zadruga

Pevač je nedavno govorio koliko se raduje svom prvom sinu.

- Jedva čekam! Iskreno, mislim da je to neka svrha života i da je to najbitnije na ovom svetu. Sloga, mir, porodica i ljubav, samo je to važno. Trudim se da mi svaki dan bude ispunjen pravi merama vredonosti i duhovnim stvarima. Uvek sam zahvalan na svemu što mi se dešava, bilo loše ili dobro, zunam da to Bog na kraju nagradi. Kada dođe beba, smanjiću obim posla kako bih bio sa porodicom - ispričao je Sloba.

foto: Ana Paunković

