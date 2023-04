SEVE IMALA 63 KG PA VAGU NAMESTILA NA 56 KG: Uz ovu ISHRANU očas posla skinula 7 KG viška, jednu stvar nije preskakala NIJEDAN DAN

Severina Vučković je u jednom periodu imala sedam kilograma viška, kojih se rešila pomoću posebnog režima ishrane i, naravno, treninzima. Imala je 63 kilograma, a sada 56 kilograma.

- Nisam često u teretani, jer smatram da telo ponekad mora i da se odmori. Dovoljno mi je da jednom nedeljno radim vežbe, a kada se spremam za turneju, onda treniram tri-četiri puta.Vežbam ravnomerno i opterećujem celo telo, a za savršenu guzu radim čučnjeve. Svim ženama bih preporučila da urade po 100 čučnjeva dnevno i modna pista je njihova! - priča pop zvezda.

Osim što trenira, Severina pazi šta jede.

- Mnogo volim da jedem, pa se i ugojim, ali onda se ne osećam lepo i nemam dovoljno energije. Kad sam nabacila sedam kilograma, korigovala sam ishranu. Odlučila sam da imam pet manjih obroka, ali i da šetam minimum pola sata dnevno - priča Seve.

Pevačica je otkrila da joj se obroci uglavnom sastoje od sirovog voća i povrća.

- Trudim se da ne ubacujem toksine u telo i čini mi se da sam na dobrom putu da ih potpuno izbacim iz ishrane. Pošto obožavam voće i povrće, u poslednje vreme samo to jedem. Čim ustanem, popijem smuti, u koji stavim šargarepu, cveklu, maline, jagode, borovnice, kupine i bademovo mleko. Ponekad ubacim malo banane da bi bilo gušće. Taj obrok me baš zasiti, pa nisam gladna do ručka - rekla je Severina.

Ovo jede Severina Vučković DORUČAK: Smuti od voća RUČAK: Suši VEČERA: Grilovano povrće TRIK SAVET: Više manjih obroka u toku dana i šetnja tajna su moje vitke linije

