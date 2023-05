SKANDAL! Vojaž i Nući promoteri nasilja: Simuliraju pucanje iz PIŠTOLJA! Psihoterapet tvrdi: Ismevaju žrtve masakra, PROVOKACIJA!

Mihajlo Veruović Vojaž i Igor Panić Nući šokirali su veliki deo javnosti svojim nesmotrenim i opasnim postupcima na društvenim mrežama, i to samo dvadesetak dana nakon dva jeziva masakra koja su Srbiju zavila u crno!

Treperi su na Instagram i Tiktok profilima svojim pratiocima, među kojima je najviše dece i tinejdžera, najavili nove projekte, i to ne bi bilo ništa čudno da na spornim snimcima nisu rukama simulirali pucanje iz vatrenog oružja.

Pored toga, na njima oni pevaju stihove u kojima se pominje bezbroj nepristojnih reči, kao što su "k*rva", "kokain", "ubijanje", a Vojaž u jednom trenutku, kao što se može videti na fotografiji u okviru teksta, svojom gestikulacijom asocira i na šmrkanje nedozvoljenih supstanci.

Iako su neposredno nakon masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" Vojaž i Nući preko svog menadžmenta poručili da su potreseni jezivim događajem, svojim ponašanjem na društvenim mrežama i jedan i drugi su pokazali da u realnosti ipak nisu shvatili na pravi način ozbiljnost situacije u kojoj se naše društvo nalazi. Naprotiv, oni na najbezobzirniji način nastavljaju da promovišu nasilje.

- U ime Nućija i Vojaža želimo da izjavimo saučešće porodicama žrtava. Ovaj događaj nas je potresao, kao i svakog časnog stanovnika naše zemlje. Mislima smo i kroz molitvu takođe uz sve povređene i nadamo se njihovom brzom oporavku - poručili su tada kratko njih dvojica, ne želeći da komentarišu da li će u njihovom opusu i dalje biti zastupljena promocija nasilja.

Kako bismo čuli stručno mišljenje povodom skandaloznih postupaka mladih trepera, koji predstavljaju uzor mladima jer ih na društvenim mrežama prati ukupno preko milion pratilaca (Vojaža skoro 800.000, a Nućija 300.000), kontaktirali smo s psihoterapeutkinjom Marijom Milenković, koja je istakla da njihov postupak predstavlja ismevanje žrtava tragedija.

- Njihovi postupci u ovom trenutku svakako nisu poželjni, bez obzira na to da li se oni na taj način samo šale ili su ozbiljni, ili to metaforično pokazuju mladima. Koliko sam upućena, Vojaž se tokom serije u "U klinču", gde je glumio, malo izdigao i pokazao da svoju umetnost može da promoviše i na drugačiji način. Ovi njihovi postupci bez sumnje mogu da utiču, posebno sada, na mlade koji su prošli kroz traumu. Svakako da nije primereno da neko pokazuje i aludira na to kako puca i da to na bilo koji način parafrazira, posebno sada. Ti njihovi snimci mogu da deluju na njihove pratioce, te da zbog njih mogu ponovo da retraumatiziraju decu koja su prošla kroz traumu, kao i da daju ideju nekoj deci da je to relativizacija tragedija koje su se desile. Ovo ne sme da potpadne pod to da je to šala, nego da je to ozbiljna stvar. Mora da postoji neko ko to prati i sankcioniše, ko će odmah da briše takve sadržaje sa mreža - navodi ona i dodaje:

